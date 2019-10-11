В Красном море взорвался иранский танкер

В пятницу иранский нефтяной танкер в Красном море взорвался у побережья Саудовской Аравии. Нефть разлилась в море, экипаж не пострадал.

Национальная иранская танкерная компания заявила, что в корпус судна попали два отдельных снаряда в 100 км, и что это произошло около саудовского портового города Джидда.

По словам компании, взрывы были "вероятно вызваны ракетными ударами". Иранский телеканал PressTV сообщил, что взрывы произошли с интервалом в 20 минут.

«Вся команда корабля в безопасности, и корабль также стабилен», - сообщает компания-владелец танкера, добавив, что те, кто находился на борту, пытались исправить повреждения.

Компания, вопреки сообщениям, заявила, что «на корабле нет пожара, и корабль полностью стабилен».

Иранские информационные агентства уже заявили, что случившееся было «террористической атакой».

Информационное агентство «Нур», которое близко к Корпусу стражей иранской революции, заявило, что команда в безопасности.

«Никто из членов экипажа не пострадал при взрыве ... Ситуация находится под контролем», - сообщает «Нур».

Пока не поступало никакого подтверждения от Саудовской Аравии о взрыве.