Российская журналистка Юлия Юзик, которая была задержана в начале октября в Иране, вернулась из Тегерана в Москву. Она прилетела в аэропорт Шереметьево около шести утра по местному времени, сообщает «РИА Новости». Накануне власти Ирана освободили ее.

Напомним, что журналистка была задержана сотрудниками КСИР в Тегеране 2 октября, куда она прибыла тремя днями ранее. «Забрали и бросили в местную тюрьму по обвинению в связи с израильскими спецслужбами», – рассказали тогда ее родственники. Как уточнялось, в иранскую столицу Юзик прилетела по приглашению работодателя, директора русскоязычного телеканала Iran Today Бахрама Ханлара.

7 октября официальный представитель Ирана пояснил, что Юзик была задержана в связи с проблемами с ее визой.

«Этот вопрос не связан со шпионской деятельностью, – сказал Али Рабии. – Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы».

В ночь на 10 октября стало известно, что журналистка освобождена из иранской тюрьмы. И спокойно полетела домой.

В общем, все как и предполагалось. Случай честных академиков и журналистов, которые годами мучаются в иранских застенках, это не случай «израильской шпионки» Юзик, приглашенной работать на пропагандисткий телеканал.