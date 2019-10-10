Бывший начальник ингушского центра «Э» не выйдет по УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву, отбывающему семилетний срок за пытки, сообщает "МБХ Медиа".

Напомним, что в июле 2016 года силовики до смерти избили 50-летнего Магомеда Долиева в помещении Центра "Э". После этого были задержаны Хамхоев и еще пятеро полицейских, а также сотрудник местного ФСБ.

Их обвинили в убийстве, превышении полномочий с применением насилия, вымогательстве и грабеже. В июле 2018-го суд приговорил их к срокам от трех лет условно до 10 лет колонии строгого режима.