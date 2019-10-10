Саудовская Аравия: таинственное убийство королевского телохранителя

Генерал-майор Абдуль-Азиз аль-Фагам, отмеченный многими наградами верный телохранитель саудовского правителя короля Салмана, 28 сентября был застрелен в доме своего друга в городе Джидда. Многих саудовцев потрясло это убийство, что видно по многочисленным сообщениям в соцсетях.

48-летний генерал был публичной фигурой, поскольку его регулярно видели за спиной 83-летнего короля Салмана с тех пор, как он пришел к власти в 2015 году, а также за спиной короля Абдуллаха до него. На фото за спиной короля стоит именно он.

Согласно официальному заявлению полиции, аль-Фагхам был убит в результате «личного спора» с другом.

Многие граждане Саудовской Аравии и должностные лица отдали дань уважения в доме семьи аль-Фагам согласно арабским и мусульманским обычаям. Среди них был Мухаммад бин Найеф, бывший наследный принц, который в 2016 году был удален с линии наследования королем Салманом. Вместо него наследником стал сын короля принц Мухаммад бин Салман (МБС).

На одном из видео было показано, как член семьи генерала сказал Бин Найефу, что семья не видела аль-Фагама годами, даже во время религиозных праздников, но была довольна тем, что он служил королю.

Так кто же убил аль-Фагама?

Смерть Аль-Фагама привела к слухам о дворцовой интриге. Некоторые саудовские аналитики задаются вопросом, общался ли телохранитель с высокопоставленными саудовскими принцами о возможных планах МБС по наследству своего отца.

«Из-за отношений аль-Фагама со многими принцами королевской семьи со времен короля Абдуллаха, для которого он также был его личным телохранителем, возможно, его подозревали в утечке некоторой информации о планах МБС», - говорит Хамза Кинани, живущий в Вашингтоне саудовский академик и диссидент, ранее работавший на саудовскую королевскую семью.

Аль-Кинани сказал, что его мнение основано на его знаниях о работе саудовской королевской семьи.

На видео, размещенном в Интернете после убийства, можно увидеть, как Аль-Фагам идет по улице, одетый в кроссовках, футболку и темные шорты. Видео было снято на улицах Джидды неизвестным человеком, сидящим в машине.

«Такие публичные прогулки довольно необычны для королевской гвардии, которая редко оставляет короля, и чьи семьи публично заявляют, что не видят их годами», - сказал Али аль-Ахмад, давний аналитик по делам Саудовской Аравии и диссидент, базирующийся в Вашингтоне.

Другие наблюдатели из Саудовской Аравии сказали, что появления на публике, возможно, были признаком того, что аль-Фагам общался с другими членами королевской семьи, которые были недовольны политикой МБС, в том числе войной в Йемене и убийством журналиста Джамаля Хашакджи.

Роберт Баер, бывший агент ЦРУ, работавший на Ближнем Востоке, сказал, что убийство Аль-Фагхама выглядит "очень странно" и "не имеет никакого смысла".

«Если рассматривать этот инцидент в перспективе, то он связан с убийством Хашакджи, нападением на нефтебазы Абкаик компании Aramco и войной в Йемене. Все это заставляет меня беспокоиться о будущем и стабильности Саудовской Аравии», - сказал он.