В Тунисе освобожден из тюрьмы медиа-магнат и кандидат в президенты Набиль Каруи

Апелляционный суд Туниса в среду освободил кандидата в президенты Набиля Каруи из тюрьмы за несколько дней до второго тура выборов в воскресенье.

Медиа-магнат Каруи был задержан в августе перед первым туром выборов и провел весь период кампании в тюрьме в ожидании приговора по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Сам он отрицает все обвинения.

«Апелляционный суд принял решение немедленно освободить Набиля Каруи», - сказал Reuters его адвокат Камаль Бен Масуд без каких-либо подробностей.

«Его освобождение спасло наш переход и ситуацию в последний момент ... У нас был очень сложный момент в истории Туниса, который действительно угрожал тунисской демократии», - заявил официальный представитель Каруи Хатем Малики.

Сторонники Каруи собрались возле штаб-квартиры партии после объявления о его освобождении и отправились к тюрьме, чтобы поприветствовать своего лидера.

Освобождение Каруи стало сюрпризом даже для его сторонников, и наверняка окажет влияние на грядущий второй тур выборов. По меньшей мере явка ожидается более существенно, чем в первом туре.

На прошлой неделе временный президент Мохамед Эннасер сказал, что задержание Каруи и неспособность проводить предвыборную кампанию подорвали доверие к выборам.

Дело против Каруи было возбуждено три года назад I Watch, местным отделением Transparency International.

Его партия «Кальб Тунис» утверждает, что его арест за несколько недель до президентских выборов был политически мотивирован — это попытка правительства уничтожить политических противников.

Пока не ясно, когда будет вынесен окончательный вердикт по делу.