ООН отметила удвоение числа обысков и рейдов у крымских татар

Мониторинговая миссия ООН продолжает фиксировать и документировать нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека в Крыму и Севастополе. По данным миссии, количество обысков и рейдов у крымских татар на полуострове за первое полугодие 2019 года удвоилось, по сравнению с первым полугодием 2018 года. Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на данные, представленные во время презентации 27 доклада миссии по ситуации с правами человека в Украине.

Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК, «из Крыма продолжают вывозить задержанных лиц на территорию России и обвинять людей в экстремизме за посты в соцсетях, обнародованные еще до оккупации полуострова».

На презентации отметили, что миссия ООН не может должным образом работать на оккупированных территориях.

«Россия как оккупационная власть до сих пор не предоставила миссии доступ на полуостров, как это предусмотрено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

В прокуратуре АРК отметили, что изучают информацию из отчетов миссии ООН «в рамках уголовных производств, связанных с нарушением прав человека на территории полуострова».

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в своем докладе отмечала, что с начала 2017 года по середину 2018 года зафиксировано более 80 случаев нарушения прав человека в аннексированном Крыму.