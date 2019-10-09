Как будет проходить сражение между Турцией и СДС?

Вывод американских войск из района, прилегающего к северо-восточной границе Сирии с Турцией, подготовил почву для военной конфронтации между союзниками Вашингтона из Сирийских демократических сил и еще одним членом НАТО, Турцией.

После заявления президента Дональда Трампа в воскресенье о том, что американские войска будут стоять в стороне, турецкая интервенция стала делом времени.

Хотя возглавляемые курдскими оджаланистами Сирийские демократические силы (СДС) были вооружены Вашингтоном, чтобы вести наземную борьбу с ИГИЛ*, им не хватает современной бронетехники, артиллерии и авиации.

Турция, которая имеет вторую по величине армию в НАТО, обладает всеми атрибутами такой военной мощи, и ее войска приобрели опыт благодаря двум предыдущим операциям в северной части Сирии, а также десятилетиям борьбы с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

В авангарде СДС стоят Отряды народной самообороны (YPG) - группа, которую Турция рассматривает как террористическую организацию, из-за ее связей с РПК. СДС контролирует около четверти Сирии между рекой Евфрат и границей Ирака.

Турция долго говорила о военном вторжении на территорию, удерживаемую СДС, чтобы оттеснить их от ее границы и переселить сирийских беженцев - но это было невозможно из-за присутствия американских сил, которые вступили в союз с СДС, чтобы сломить ИГИЛ в регионе.

Несмотря на то, что операция Анкары в настоящее время выглядит неизбежной, ее планам может помешать решение Пентагона об исключении Турции из «приказа о воздушном контроле» на северо-востоке Сирии и аннулировании ее доступа к разведывательной информации.

Хотя это затруднит координацию воздушных операций для Турции, это не сделает их невозможными, считает Джан Касапоглу, директор по безопасности и обороне в Стамбульском центре исследований по экономике и внешней политике.

«Любые неудачи в использовании тяжелой авиации могут привести к серьезным недостаткам и трудностям для наземных операций», - сказал он.

Касапоглу наметил два варианта воздушных операций Турции.

Первым было бы игнорировать США и выполнять полеты с истребителями-бомбардировщиками F-16 и F-4.

«В таком случае Пентагон окажется в еще более сложной ситуации, когда ему придется выбирать — либо пытаться перехватывать самолеты союзника по НАТО... либо допустить, чтобы его «ультиматум по закрытию воздушного пространства» неизбежно потерпел неудачу», - сказал Касапоглу.

Другой вариант - использовать вооруженные воздушные беспилотники для поддержки наземных войск, хотя они не смогут нести тяжелую боевую нагрузку, как пилотируемые самолеты.

В течение нескольких месяцев Турция усиливала свою Вторую армию, отвечающую за защиту ее южных границ, вдоль границы с территорией под контролем СДС. Вторая армия включает в себя элитные, закаленные в боях подразделения.

По словам Касапоглу, 20-я бронетанковая бригада, скорее всего, возглавит наступление на северо-восток Сирии, причем основной прорыв ожидается в городе Тель-Абьяд.

«Из Тель-Абьяда наступление первоначально продвинется на запад, следуя направлению атаки на реку Евфрат», - сказал он.

Напомним, что Тель-Абьяд это город с задокументированное историей репрессий против местных жителей со стороны СДС. Многие арабские и даже курдские семьи были депортированы из-за якобы связей с ИГИЛ. Все это создало серьезное недовольство, которым может воспользоваться Турция. Именно поэтому многие аналитики тоже указывают на Тель-Абьяд как первую цель турок. К тому же город будет удобен в качестве штаба дальнейшей операции.

Ожидается также, что Турция мобилизует сирийских ополченцев, которые могут атаковать из района Манбидж, к западу от Евфрата, для участия в трансграничной операции.

Напомним, что в августе 2016 года Турция в координации с повстанцами Свободной сирийской армии запустила операцию «Щит Евфрата», которая позволила к марту следующего года очистить большую часть северной провинции Алеппо от боевиков ИГИЛ и YPG. Те же силы в начале прошлого года захватили курдский кантон Африн на северо-западе Сирии после двухмесячной кампании против YPG.

Аналитики считают, что ландшафт северо-востока Сирии, включающий в себя низкие и открытые равнины, хорошо подходит для бронетанковых и механизированных частей, что обещает быструю победу Турции.

«Это будет проще, чем «Щит Евфрата», - считает Селим Сазак, директор по исследованиям консалтинговой компании TUM Strategy в Анкаре, имея в виду операцию в Алеппо. «Мало того, что местность менее жесткая, еще нет никакого беспокойства о перемещении ИГИЛ в области, очищенные от YPG».

Аналитики также отметили, что, хотя СДС приобрели большой опыт в борьбе с ИГИЛ, всякий раз, когда они сталкивались с воздушными налетами, танками и тяжелой артиллерией - как в ходе предыдущих турецких операций в Турции - они быстро отступали.

«У СДС есть два варианта», - сказал Сазак. «Либо бейся изо всех сил, либо не сражайся вообще. Я не представляю себе продолжительного боя средней интенсивности. Это будет вспышка, или они отступят».

Камаль Алам, лондонский военный аналитик по Турции и Сирии, согласился, что операция не должна представлять каких-либо серьезных трудностей для турецких сил.

«У Турции не должно быть проблем из-за превосходства в авиации и артиллерии», - сказал он.

Касапоглу согласился с тем, что при достаточной авиационной поддержке Турция способна довольно быстро одолеть своих противников.

Однако, несмотря на военное превосходство Турции, СДС обладает таким оружием, как противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные комплексы.

СДС также приобрели значительный боевой опыт за несколько лет своей кампании против ИГИЛ при поддержке ВВС США, артиллерии и спецназа.

Для турецкой бронетехники в частности особую угрозы могут представлять противотанковые ракеты Javelin, сказал Касапоглу, в то время как воздушные ракеты, такие как российская СА-18, представляют опасность для авиации, особенно для вертолетов.

Между тем руководство группировки решительно отреагировало на угрозу турецкой операции, предупредив, что она "без колебаний превратит любое неспровоцированное нападение в тотальную войну".

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