Судан получил уже половину от обещанной помощи КСА и ОАЭ

Судан получил 1,5 миллиарда долларов из общей суммы в 3 миллиарда долларов, обещанных Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в апреле, сказал министр финансов Судана.

Ибрагим Эльбадави пояснил, что Саудовская Аравия и ОАЭ депонировали 500 миллионов долларов США в центральном банке Судана, добавив, что еще один миллиард долларов был получен в виде нефтепродуктов, пшеницы и продуктов, используемых в сельскохозяйственном секторе.

Страны Персидского залива согласовали пакет помощи вскоре после того, как в апреле был свергнут бывший президент Омар Аль-Башир.

«Я встретился с послами королевства и ОАЭ, и мы договорились о запрограммированном графике, который, если Бог даст, доведет нас до конца 2020 года, чтобы завершить остальную часть гранта», - сказал Эльбадави в кулуарах мероприятия в столице ОАЭ Абу-Даби.

Экономика Судана находится в тяжелом положении с тех пор, как сепаратистский юг отделился в 2011 году, унеся с собой три четверти добычи нефти в стране, и лишив Хартум основного источника иностранной валюты. Длинные очереди за хлебом и топливом стали обычной чертой затянувшегося экономического кризиса в Судане.

В прошлом месяце Эльбадави объявил о девятимесячном плане спасения экономики, направленном на обуздание безудержной инфляции при обеспечении поставок основных товаров. План сохранит субсидии на хлеб и бензин как минимум до июня 2020 года.