Катар принял участие во встрече глав штабов Совета сотрудничества стран Залива в Саудовской Аравии

Посланник Катара присоединился к руководителям штабов Совета сотрудничества стран Залива, который на днях провел экстренное совместное заседание для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом

Согласно заявлению, опубликованному саудовскими СМИ, государства ССЗ заявили, что их вооруженные силы готовы противостоять любым угрозам или террористическим атакам.

В заявлении, опубликованном в конце серии встреч, состоявшихся в Эр-Рияде, подчеркивается, что любое нападение на государство-член ССЗ направлено на все страны, являющиеся частью этого органа.

Совет рассмотрел угрозы нефтяным объектам и безопасности на море, настаивая на том, что нападения на нефтяные объекты являются грубым нарушением безопасности стран Залива.

Начальники штаба вооруженных сил ССЗ провели совещание в Эр-Рияде по просьбе вооруженных сил Саудовской Аравии для обсуждения текущих региональных угроз и ситуаций в целях обеспечения большей военной координации.

Участие Катара выглядит весьма неожиданным, учитывая его отношения с КСА, ОАЭ и Бахрейном. Некоторые эксперты поспешили заявить о «потеплении» в холодной войне между странами. Однако, другие напоминают, что Катар уже несколько раз участвовал в совместных мероприятиях с другими странами залива.