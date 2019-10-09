Шиитский бумеранг возвращается в Ирак

События в Ираке, которые регулярно освещает "Голос Ислама", развиваются во все более интересном ключе. По сообщению "Аль-Арабийи", командующий иранским спецназом генерал Хасан Карами анонсировал отправку в Ирак 7500 человек и готовности к этому еще 4000 резервистов с целью "защиты шиитских святынь".

Что ж, напомним в этой связи, что тот же предлог, а именно "защита шиитских святынь" был использован тегеранским режимом для интервенции в Сирию с целью защиты алавитско-баасистского режима Асада от восставшего мусульманского большинства - тех самых "братьев-суннитов", к диалогу с которыми хомейнисты десятилетиями лицемерно призывали под эгидой своего проекта "сближения мазхабов".

Но в Сирии необходимость "защиты шиитских святынь" можно было объяснить хотя бы тем, что им угрожают "суннитские экстремисты", "такфиристы", "ваххабиты" и т.д. А от кого иранские головорезы собираются защищать их в Ираке? От восставших шиитов?!

В такой ситуации мы никак не можем отказать себе в удовольствии позлорадствовать. Ведь шиитская часть Ирака это не только то место, из которого осуществлялись поставки значительной части пушечного мяса для заваливания им восстания в Сирии. Это место, в котором по большому счету началось восхождение современного неофатимидского проекта, когда местные шиитские силы и Иран воспользовались американской интервенцией против опирающегося на суннитов-арабов Саддама Хусейна, чтобы подмять под себя эту страну с молчаливого согласия американцев. Тем самым они продемонстрировали Умме, чего стоят все их разговоры не только о "шиитско-суннитском братстве" (как не раз это делали на протяжении веков), но и о "борьбе с американским империализмом", которому оно должно послужить. И именно подмяв под себя Ирак, шиитские гегемонисты стали разворачивать свою экспансию дальше, частью чего потом стали и их интервенция в Сирию, и их проникновение в Йемен через хуситов.

Еще одна историческая ирония заключается в том, что тогда в Ираке ключевую роль в этих процессах сыграл никто иной как Муктада ас-Садр с его "Армией Махди". Но потом, видимо, "что-то пошло не так". И вот, в последние годы он уже призывает и к прекращению вмешательства иранцев в дела Ирака, и к выводу их войск из Сирии и уходу Асада, и даже... ездит в Саудовскую Аравию просить о поддержке этих страшных, страшных "ваххабитов". И сегодня, согласно широко циркулирующим слухам, за низовыми шиитскими протестами тоже стоит он. Теми самыми протестами, которые собирается подавлять Иран под предлогом "защиты шиитских святынь" от ... шиитского харизматического лидера Муктады ас-Садра.

Что ж, в политике нет постоянных врагов и друзей, есть только ценности (у кого они есть) и интересы. Эмоции не должны заслонять здравый смысл, и поэтому мы желаем успеха шиитским протестующим, ведь угроза суннитам исходит не от них, а от имперского спрута, раскинувшего свои щупальцы по Ближнему и Среднему Востоку, голова которого находится в Тегеране. Как гласит русская поговорка, кто старое помянет - тому глаз вон. Впрочем, у нее есть не менее важное продолжение: а кто забудет - тому оба...

На фото - члены шиитских вооруженных формирований, используемых тегеранским режимом в различных конфликтах