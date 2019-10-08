В Египте уволят более 1000 учителей за связи с Братьями-мусульманами

Министр образования Египта Тарик Шауки объявил об увольнении 1070 учителей с «экстремистскими идеями».

Шауки имел в виду учителей, которые были членами «Братьев-мусульман»*, согласно веб-сайту саудовского телеканала Al-Arabiya.

Выступая на пресс-конференции в понедельник, Шауки сказал, что министерство также проведет расследование в отношении учителей, которые «непригодны для работы», в рамках кампании по избавлению египетских школ от «деструктивных идей» и «политически экстремальных взглядов».

Шауки добавил, что министерство планирует нанимать 120 000 учителей на ежегодные контракты, которые могут быть продлены максимум на три года, чтобы восполнить острую нехватку учителей в государственных школах.

Нехватка учителей означает, что дети в некоторых частях Египта ходят в школу только два или три раза в неделю. Египетские школы также страдают от переполненности, в некоторых классах учится более 70 детей.

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