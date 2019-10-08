Трамп угрожает «уничтожить» экономику Турции из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп еще вчера имел все шансы стать самым любимым американским президентом в Турции, но видимо не станет. В понедельник, после своего решения о выводе американских войск из северо-восточной Сирии, он пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, которые он посчитает неприемлемыми.

«Как я уже заявлял ранее, и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица земли экономику Турции (как я делал раньше!). Они должны вместе с Европой и другими следить за захваченными боевиками ИГИЛ* и их семьями. США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию. США велики!» - написал Трамп в Твиттере.

Твит Трампа шокировал всех, как сторонников турецкой операции в Сирии, так и ее противников. Во-первых конечно же, дело в самой отборной клоунаде Трампа. Вряд ли даже отцы-основатели США, вроде Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона или Бенджамина Франклина, решались открыто говорить людям о своей «великой и непревзойденной мудрости». Прочитав этот твит многие бросились проверять, не читают ли они какую-то фейковую страницу. Нет, оказалось это реальная страница 45-го президента США.

Ну и во-вторых, всех шокируют безумные качели — утром Трамп дает фактически зеленый свет турецкой операции против СДС, вечером уже грозится стереть турецкую экономику с лица земли.

Здесь надо понимать, что решение Трампа об отводе американских войск и т. н. «предательстве курдов» сплотило против Трампа политиков из самых разных политических партий, включая его близких союзников. То есть, то что сейчас происходит в северо-восточной Сирии стало для США внутриполитическим вопросом, особенно чувствительным в преддверие грядущих выборов. Даже сенатор Линдси Грэм, республиканец, который обычно открыто поддерживает Трампа, сказал, что решение - "катастрофа в процессе принятия".

Грэм и демократ Крис ван Холлен (тот самый, что в 2013 году выступил против возможной операции Обамы в Сирии) создали в конгрессе двухпартийную комиссию, чтобы наложить санкции против Турции в случае ее вторжения в Сирию, и даже, чтобы изгнать ее из НАТО (что вообще-то невозможно, согласно уставу НАТО).

Ответом на критику скорее всего и является твит Трампа, который прозвучал в типичной для него манере. В конце концов для Турции его твит несет гораздо меньше опасности (большой вопрос, как он собирается определять пределы допустимости действий Турции в Сирии), чем почти единогласный анти-турецкий фронт в конгрессе, и что не менее важно, в Пентагоне.

Американо-турецким отношениям нанесен невероятный ущерб, который останется и после Трампа. И все это — результат попыток американских президентов (Обама и Трамп тут мало отличаются) усидеть сразу на двух стульях, отсрочив как можно дальше ситуацию, когда придется выбирать между двумя «союзниками».

* - запрещены в РФ