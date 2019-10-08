Индийский снайпер убил женщину в пакистанском Кашмире

Выстрел снайпера со стороны Индии убил женщину возле ее дома в приграничной деревне Аббаспур в пакистанском Кашмире, заявила в понедельник пакистанская полиция.

Начальник полиции Зулькарнайн Чодри сказал, что женщина была убита в воскресенье, и что огонь вели из индийского сектора.

Хотя Пакистан и Индия часто обстреливают друг друга, последний инцидент произошел, когда сенаторы США Крис Ван Холлен и Мэгги Хассан вместе с послом Полом Джонсом, отвечающим за вопросы в посольстве США в Исламабаде, посещали Музаффарабад, столицу пакистанского Кашмира.

В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что цель визита состояла в том, чтобы увидеть ситуацию на месте и оценить общественное мнение после «незаконных действий Индии» 5 августа в оккупированных Джамму и Кашмире.

Холлен и Хасан встретились с президентом Масудом Ханом и премьер-министром Фаруком Хайдером из контролируемого Пакистаном Кашмира. Оба местных политика призвали сенаторов сыграть роль в спасении народа Кашмира от репрессий Индии и оказать давление на Индию для разрешения спора о Кашмире в соответствии с ООН Резолюции Совета Безопасности.

Между тем в воскресенье вечером пакистанские власти не позволили сотням кашмирцев, выступающим за независимость, приблизиться к линии контроля (ЛК), фактической границе, которая разделяет спорный Кашмир между Пакистаном и Индией.

Протестующие собрались в пятницу в Музаффарабаде, столице пакистанского Кашмира, и к воскресенью их «Марш свободы» достиг района Джискул, расположенного примерно в 13 километрах от линии контроля.

Там местная администрация перекрыла шоссе Музаффарабад-Сринагар, поставив контейнеры и колючую проволоку.

Марш был организован Фронтом освобождения Джамму и Кашмира, группой во главе с заключенным в тюрьму лидером борьбы за независимость Ясином Маликом.

Как сообщают местные СМИ, пакистанская администрация заявила демонстрантам, что они не допустят их дальнейшего продвижения, поскольку индийские войска просто расстреляют их.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в субботу предостерег от любой "эмоциональной" попытки людей пересечь линию контроля, поскольку любая такая попытка может нанести ущерб борьбе за Кашмир.