Йемен: правительство Хади и сепаратисты близки к соглашению

Йеменское правительство Абдур-Рабба Мансура аль-Хади и южные сепаратисты близки к соглашению, которое положит конец борьбе за власть в южном порту Аден, и позволит саудовским силам временно взять под контроль город. Об этом сообщает Al-Jazeera, которая ссылается на четыре источника, знакомые с переговорами.

Саудовская Аравия в течение месяца выступала посредником в непрямых переговорах между правительством Хади и Южным переходным советом (ЮПК) о прекращении противостояния, открывшего новый фронт в многогранной войне.

Напомним, что ЮПС является частью военного альянса во главе с Саудовской Аравией. Но сепаратисты, стремящиеся к самоуправлению на юге, в августе включили Аден под свой контроль.

Силы ЮПС, которые вооружены и обучены главным партнером Эр-Рияда по коалиции, Объединенными Арабскими Эмиратами, пытались расширить свои границы на юге. Это привело к вооруженному конфликту с силами Хади и дальнейшему расколу Йемена.

Два представителя правительства Хади заявили, что Саудовская Аравия представила предложение включить ЮПС в правительство, в то время как саудовские войска развернутся в Адене для наблюдения за формированием нейтральных сил безопасности в городе.

«На переговорах в Джидде есть прогресс. Разговор все еще продолжается, и речь идет о привлечении ЮПС к правительству, снятии напряженности и передислокации сил», - сказал в понедельник третий источник, знакомый с переговорами.

В понедельник силы ополчение ЮПС «Пояс безопасности» сообщило в Твиттере, что соглашение может быть подписано в ближайшие дни.

Третий источник сообщил, что необходимо разрешить противостояние в Адене, прежде чем коалиция официально отреагирует на предложение хуситов остановить ракетные и беспилотные атаки на саудовские города, если альянс остановит удары по Йемену.