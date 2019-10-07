Самые низкие зарплаты в России получают жители городов Северного Кавказа

Жители северокавказских городов получают самые маленькие зарплаты в России. Об этом сообщает РИА «Рейтинг» в своем исследовании уровня зарплат в ста российских городах.

Анализ проводился с учетом двух показателей: размера среднемесячной зарплаты и стоимости потребительской корзины.

Так Черкесск занял 99 строчку рейтинга со среднемесячной зарплатой в 26,4 тысячи рублей, жители этого города на свои доходы могут приобрести 1,49 потребительского набора.

В Нальчике, расположившемся на 94 месте, зарабатывают 28,2 тысячи рублей. На 93 месте – Махачкала. Жители дагестанской столицы получают 30,3 тысячи рублей в месяц и могут купить на эти деньги 1,57 потребкорзин.

В Грозном, занявшем 92 строку, зарплаты чуть ниже, но стоимость потребительского набора тоже меньше: 30,1 тысяча рублей и 1,59 соответственно.

Аналогично дела обстоят и во Владикавказе, занявшем 89 место: среднемесячная зарплата там составляет 27,7 тысяч, и купить на нее можно 1,64 потребкорзины. Жители Ставрополя получают 32,4 тысячи рублей, этих средств хватит на 1,57 потребнаборов. Ставрополь находится на 79 строчке рейтинга.

Самые высокие доходы ожидаемо оказались в Москве и северных нефтяных городах – Южно-Сахалинске и Салехарде. Среднемесячная зарплата жителей российской столицы составила 96,9 тысяч рублей, на эти деньги можно купить 3,83 наборов потребительской корзины.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м. Он включает 112 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электро­техника, расходы на транспорт и отдых, а также ком­му­нальные, телекоммуникационные, юридические и фи­нансовые услуги.