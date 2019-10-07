Иракские протесты: последние новости

Количество погибших в ходе протестов на улицах иракских городов перевалило за сотню человек. Официальное число на данный момент — 109 погибших и более 6000 раненых. Из них только 12 были убиты утром в понедельник. Об этом агентству AP сообщили медицинский работник местной больницы и сотрудник службы безопасности.

При этом правительство Ирака отрицало, что это их силовики обстреливали протестующих непосредственно в течение шести дней демонстраций. Однако, сегодня иракские военные признали, что все же перегнули палку.

«Была применена чрезмерная сила, и мы начали привлекать к ответственности тех командиров, которые совершили эти неправильные действия», - говорится в заявлении военных. Фактически, по словам армии, командиры перепутали гражданский протест с боевыми действиями, и вели себя как на войне.

Между тем, глава шиитского вооруженного ополчения Хашд аш-Шаби, Фалех аль-Файяд, заявил, что готов поддержать правительство. Он сказал, что его группа готова выполнить правительственные приказы, чтобы предотвратить "государственный переворот или восстание".

Аль-Файяд заявил журналистам, что хочет «падения коррупции, а не падения режима», ссылаясь на требования протестующих о полном пересмотре иракской политической системы.

Премьер-министр Ирака Адель Абдуль-Махди обсудил протесты, охватившие его страну, по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео.

«Премьер-министр рассмотрел развитие ситуации с безопасностью и возвращение к нормальной жизни после отмены комендантского часа и подтвердил, что силы безопасности восстановили контроль и стабильность была восстановлена», - сказано в сообщении.

В заявлении повторяется, что правительство выдвинуло пакет реформ и продолжит удовлетворять требования протестующих.