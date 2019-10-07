Женщинам Саудовской Аравии разрешили служить в армии

Женщинам в Саудовской Аравии будет разрешено служить в армии, впервые в истории королевства, сообщает саудовская пресса.

Ранее саудовским женщинам разрешалось только работать в службах безопасности, в таких областях, как борьба с наркобизнесом, наблюдение за тюрьмами и уголовные расследования.

«Прием женщин в самое важное министерство в королевстве - важный шаг в правильном направлении», - бывший сотрудник министерства обороны Хасан аль-Шихири.

«У министерства огромные перспективы, которые могут принять тысячи женщин, способных изменить их положение», - добавил он.

Эта инициатива является частью программы «Видение 2030 года», главной программы реформ, начатой ​​неоднозначным наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Цель программы - сделать экономику королевства независимой от нефти и провести ряд социальных реформ, способных привлечь больше иностранных инвестиций.

«Я не скажу, что мяч сейчас на женской площадке, но я уверен, что женские достижения могут скоро произойти», - говорит член Совета шуры Хайя аль-Мани.

В прошлом году саудовским женщинам наконец-то было предоставлено право водить автомобили. В этом году женщинам старше 21 года было дано право путешествовать без разрешения опекуна.

Критики королевства говорят, что такие реформы действуют как дымовая завеса, чтобы скрыть продолжающиеся нарушения прав человека в Саудовской Аравии.