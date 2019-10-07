Ресурсы Ходорковского осветили дело Абдулмумина Гаджиева

Представляем вниманию наших читателях репортаж, освещающий беспредел силовиков против дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, выпущенный МБХ-Медиа и размещенный на главной странице их ресурса https://mbk.news/

МБХ-Медиа - это сеть ресурсов Ходорковского, названная по его инициалам. С удовольствием хотим отметить в этой связи, что ресурсы российской оппозиции начинают освещать хоть и не все, но по крайней мере, наиболее резонансные случаи преследования российских мусульманских журналистов, правозащитников, проповедников и т.д.

Что в свою очередь позволяет добиваться их освобождения как политзаключенных в рамках давления гражданского общества на существующий режим или как минимум после его падения, ин ша Аллах.