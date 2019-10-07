В Тунисе прошли парламентские выборы

В Тунисе в воскресенье прошли парламентские выборы. Жители северо-африканского государства пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за новый состав 217 местного высшего законодательного органа страны.

Согласно Конституции, 18 мест в парламенте выделены для депутатов от диаспоры.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени, а закрылись в 18:00. Правом голоса обладают 7 081 307 избирателей.

Голосование прошло в 33 избирательных округах в стране и за ее пределами.

Свои кандидатуры на выборах выставили около 15 тысяч кандидатов. Согласно избирательному кодексу от 2014 года, в списках кандидатов от политических партий должно быть равное количество мужчин и женщин. Кроме того, каждый шестой кандидат должен быть не старше 35 лет.

Явка избирателей, как и ожидалось, была крайне низкой. За годы после революции тунисцы разочарованы в демократии, и на прошедших недавно президентских выборах явка составила всего лишь 49%. Парламентские выборы скорее всего покажут еще меньшую явку, ниже 30%.

Во многом низкая явка связана еще с тем, что сторонники Кайса Сайеда, ведущего кандидата в президенты Туниса, могли не придти на выборы, так как у Сайеда нет своей партии.

Ожидается, что Высшая избирательная комиссия Туниса обнародует предварительные результаты голосования в среду, 9 октября. Но уже сейчас предварительные опросы показывают, что первое место занимает консервативная партия "Ан-Нахда". Опрос, проведенный Sigma Conseil, показал, что партия Рашида Ганнуши получит 17,5 процента голосов, или 40 мест в 217-сильном парламенте. За нею следует «Кальб Тунис», относительно новая партия, основанная заключенным в тюрьму медиа-магнатом Набилем Каруи, с 15,6% или 33 местами. Правда сам Каруи уже поспешил заявить, что его партия заняла первое место.

Третье место занимает «Карама», консервативная коалиция во главе с адвокатом Сейфеддином Махлюфом, у нее 18 мест. Далее идет недавно созданная светская партия «Тахья Тунес» во главе с нынешним премьер-министром Юсефом Джахедом — у них 16 мест.

Сейчас все наблюдатели соглашаются, что Тунис ждет очередное коалиционное правительство, как и в 2011 и в 2014 годах. Интрига заключается в том, войдут ли в это правительство обе топовые партии, то есть консервативна «Ан-Нахда» и секулярная «Кальб Тунис». Ранее обе партии исключили возможность коалиции между ними. Учитывая, что ни одна партия не набрала даже 20% голосов, это значит, что понадобится по меньшей мере четыре партии, чтобы сформировать правительство.

В итоге Тунисе вероятно ожидают недели, а может быть и месяцы, долгих переговоров.