Афганистан: перезапуск мирного процесса?

Несколько членов движения Талибан* были освобождены из афганских тюрем, включая бывших «теневых» губернаторов, сообщают высокопоставленные лидеры талибов.

Это решение стало первым шагом миротворческого рода после того как мирное соглашение, которое казалось уже неизбежным, было объявлено «мертвым», и всего через несколько дней после того, как американский посланник встретился с верховными лидерами Талибан в пакистанской столице.

Сообщается, что со своей стороны талибы освободили трех задержанных индийских инженеров, хотя это еще не подтверждено Нью-Дели или афганским правительством.

По словам высокопоставленных талибов, которые говорили с AP на условиях анонимности, среди освобожденных талибов были теневые губернаторы в северо-восточной провинции Кунар и юго-западной провинции Нимроз, шейх Абдур-Рахим и Маулви Рашид.

Напомним, что у талибов есть «теневое» правительство по всей стране.

Министерство обороны Афганистана и администрация президента никак не комментируют эти сообщения.

На прошлой неделе американский посланник Залмай Халилзад встретился с главным переговорщиком от талибов муллой Абдуль-Гани Барадаром.

Делегация талибов заявила, что в Исламабаде они обсуждают состояние примерно 1,5 миллиона афганских беженцев, проживающих в городе.

Американские официальные лица заявили, что Халилзад находился в пакистанской столице для продолжения переговоров, которые он провел в сентябре в Нью-Йорке с пакистанскими официальными лицами, включая премьер-министра Имрана Хана.

Иными словами, США крайне настаивают на том, что Халилзад был в Пакистане не для того, чтобы возобновить мирные переговоры. Но талибы и Пакистан подтвердили, что обе стороны встретились.

Это первая встреча Халилзада с талибами с того момента, когда президент США Дональд Трамп объявил «мертвым» афганский мирный процесс.

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