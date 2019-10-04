Кому и зачем нужно второе взятие Казани?

На этой неделе причастные стороны так или иначе отметили очередную годовщину захвата войсками Московского государства Казани - столицы одноименного ханства, с последующими резней его населения, геноцидом, веками колонизации и принудительной христианизации.

Событие это поворотное и без преувеличения трагическое и для татарского народа, и для всей тюрко-исламской Евразии, память о котором сегодня служит прежде всего главной цели - мобилизации татар перед угрозой ассимиляции и полного исчезновения как этноса в ближайшие несколько поколений. Да, именно таким образом вопрос стоит перед татарами - полное слияние с "русским миром" угрожает им исчезновением как этносу, а потому возведение своих корней к захваченному Казанскому ханству и его защитникам служит для антидотом от этой болезни.

Что касается русского этноса, то сегодня его присутствие в Поволжье это факт, который, находясь в здравом уме, мало кто будет оспаривать. Не делало это и руководство Республики Татарстан, которое начиная с ее первого президента Минтимера Шаймиева пыталось вести сбалансированную национальную политику и учитывать интересы всех основных групп, которые мирно в ней жили и пользовались плодами ее развития.

Как рассматривать историю этих народов и их статус сегодня - вот вопрос.

Если с отношением к тем событиям любого уважающего себя татарина все ясно, то у русских в пику этому может возникнуть понятное желание рассматривать ту победу Московского государства как то, благодаря чему они сегодня могут жить в Татарстане, который для многих из них является родиной уже не в первом поколении. Тут, правда, надо помнить, что история присутствия в этих краях предков как татар, так и русских - а это и булгары, и скандинавы, и фино-угры, уходит вглубь веков еще до этих событий. И предков русских представляло необязательно Московское государство, а например и Новгородская республика, которая была уничтожена и подвергнута колонизации тем же самым Иваном Грозным, который захватил и Казань. Равно как не все татары в тех событиях защищали Казанское ханство - было немало тех, кто помогал его завоевывать Московии.

Так что, с кем сегодня себя ассоциировать как татарам, так и русским, это во многом вопрос идейного выбора. Но еще в большей степени он касается того, как это делать и зачем. Потому что для татар, повторимся, память о тех событиях в траурном ключе - это вопрос выживания как этноса. Что касается русских, то в сопоставлении с татарами у них такой проблемы нет. И в принципе никто от русских не ожидает посыпания головы пеплом за те события, но надо понимать, что с тех пор прошел уже не один век, и после завоевания Казани и создания Казанской губернии были не только многочисленные восстания мусульман, но и революция 1917 года, по результатам которой была создана Татарская АССР, а потом и парад суверенитетов, в ходе которого была создана Республика Татарстан. То есть, установился некий балланс, в результате чего татары частично получили компенсацию за утрату своей полноценной государственности в виде автономной и договорной государственности, а русские остались жить в республике в составе Российской Федерации в качестве весомого фактора.

В такой ситуации в пику татарам инициировать празднование завоевания Казани войсками Московского государства - затея провокационная и могущая иметь далеко идущие последствия для межнационального баланса. Впрочем, как и все, что инициируется в последние годы этими кругами - речь, естественно, идет о поборниках "русского мира" во главе с агрессивной частью РПЦ МП, захватившей над ней власть.

Так, глава РПЦ МП в Татарстане митрополит Феофан, о котором мы не раз писали, 12 октября собирается провести богослужение по православным воинам, погибшим при захвате Казани - в посвященном им храме-памятнике. В принципе, понятно, что православные могут поминать своих единоверцев - это их внутреннее дело. Однако с учетом того, что этот храм-памятник был восстановлен на средства Татарстана демонстративное выделение именно воинов, погибших при захвате Казани выглядит как явно политическое послание. А с учетом того, что это делает церковный иерарх, сходу объявивший Казань русским городом и начавший стягивать в Татарстан под разными предлогами всякие "казачьи" формирования, тут все складывается один к одному.

При этом никаких поминальных мероприятий в честь шахидов - защитников Казани не проводят ни власти республики, ни муфтият. И понятно почему - после отказа от борьбы за продление двухстороннего договора с Россией и борьбы за обеспечение реального статуса татарского как одного из двух государственных языков в республике, татарский истеблишмент, как говорят в таких случаях знатоки бокса - "пробитый боксер". Сдав главное, теперь он идет на все новые уступки, надеясь таким образом остаться на прибыльном хозяйстве.

В принципе, понятно, что коммерсантам нет разницы, чем управлять - Республикой Татарстан или Казанской губернией, лишь бы в распоряжении оставили дойную корову. Но напрасно те, кто затеивают сейчас второе взятие Казани, думают, что в чем из них жить нет и не будет разницы для всех остальных. Та политика повсеместного насаждения "русского мира", которую проводят власть и РПЦ, не оставляет сомнений в том, что сохранение хотя бы куцей республики, в которой татары имеют статус не "инородцев" как до революции, а самоопределяющейся нации - необходимая мера для выживания народа. При этом сохранению в ней русского этноса никто не угрожает, о чем наглядно свидетельствует миграция в нее из соседних русских областей.

Так кому же нужно давать татарам понять, что они снова живут не в Татарстане, а в Казанской губернии, созданной на месте Казанского ханства, а русских преподносить как захватчиков и оккупантов?