В Иране арестовали российскую журналистку Юлию Юзик

В Иране местные силовики задержали российскую журналистку Юлию Юзик. Об этом с ее аккаунта в Facebook сообщила ее дочь. Она не объяснила причины задержания, но добавила, что мать «знала, что может произойти такая ситуация, но поехала». Информацию о задержании журналистки «Интерфаксу» также подтвердили в посольстве РФ в Тегеране.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — заявил пресс-атташе российского посольства Андрей Ганенко.

Журналист Борис Войцеховский сообщает, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит до 10 лет тюрьмы. По его словам Юзик несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова поехала по приглашению (от кого, не уточняется). В аэропорту у нее отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Журналистку задержали, но позволили связаться с родными. 5 октября ее ждет суд (вероятно, по мере пресечения).

Напомним, что Юлия Юзик два года назад выдвигалась в Госдуму РФ от Дагестана. Однако известна она прежде всего своими расследованиями «исламистского терроризма».

Как пишет советник Норвежского Хельсинкского Комитета Оге Боркгревинг в своей рецензии на книгу Юзик «Невесты Аллаха» - «Главная конспирологическая мысль Юзик - о том, что исламистские террористы сотрудничают с правозащитными организациями и западными разведывательными службами, чтобы взорвать Россию, - похоже, проистекает из её тесного сотрудничества с ФСБ. Проблема книги заключается как в том, что представленные в ней факты сомнительны сами по себе, так и в прямом отрицании процитированными Юзик людьми слов, им приписываемых».

Без всякой симпатии к Ирану, который по похожим обвинениям в последнее время арестовал нескольких иностранных академиков, журналистов и блоггеров, посмотрим, чего действительно стоит иранско-российская дружба.