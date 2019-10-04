Израильский генерал сравнил свою страну с нацистской Германией

Бывший заместитель командующего израильской армии Яир Голан предупредил, что Израиль может разделить судьбу нацистской Германии, в результате растущего влияния экстремистских религиозных сил.

«Мы должны быть осторожны и предупредить развитие событий, при котором экстремисты с мессианскими взглядами воспользуются израильской демократией, чтобы создать здесь другую власть», - заявил Голан в интервью по радио в четверг.

«Я напоминаю всем, что нацисты пришли к власти демократическим путем», - добавил он.

Голан отвечал на следующий вопрос: «Вы говорили, что при воспоминании о Катастрофе вас пугает сходство процессов, которые происходили тогда в Европе и в Германии. Если вы вернетесь к тем годам, где вы видите место Нетаниягу в этом сравнении?» На что Голан ответил: «Я говорю о явлениях расизма, об ущербе институциям, о разгроме демократии, я напоминаю всем нам - хотя существуют огромные различия и сравнение здесь не буквально, есть свидетельства сходства процессов, которые произошли тогда, и мы находим их признаки сегодня».

«Если вы отказывается учиться у истории, то скажите об этом. Я думаю, что у истории нужно учиться, - продолжил Голан. - Я предупреждаю против правых, потому что за десятилетия военной службы я столкнулся с жестоким насилием, направленным против солдат ЦАХАЛа со стороны ультраправых. Поэтому эти правые опасны. Они опасны для принципа верховенства закона, для существования Израиля, как демократического государства, они проповедуют вещи, несовместимые с принятыми демократическими процедурами, иногда используя демократические инструменты для нанесения вреда демократии, и мы должны быть осторожны с этим».

Голан недавно были избран в израильский парламент от Демократического союза, левого политического альянса. Он, вместе с другими избранными представителями, принял присягу в четверг.

В мае 2016 года, когда он занимал высшую военную должность, Голан вызвал массовый гнев среди правых израильских элит, когда он сравнил определенные взгляды в современном Израиле с «отвратительными тенденциями» в Германии 30-х годов.

«Если есть что-то, что пугает в памяти о Холокосте, то это ужасающие процессы, которые развились в Европе - особенно в Германии - 70, 80 и 90 лет назад, и находят остатки этого здесь (в Израиле) среди нас в 2016 году», - сказал он в своей речи, посвященной Дню Холокоста.

После возмущения Голан пояснил, что он «не собирался сравнивать Израиль с нацистской Германией». Но от второго сравнения все таки не удержался. Видимо, какая-то истина в этом есть.