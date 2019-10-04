Первый космонавт ОАЭ завершил свою миссию

Американец, россиянин и первый человек из Объединенных Арабских Эмиратов, совершивший полет в космос, благополучно приземлились в четверг после шестичасового полета с Международной космической станции.

Капсула, в которой находились Ник Хейг, Алексей Овчинин и Хаззаа аль-Мансури, приземлилась вчера в казахстанской степи в 15:59 по местному времени.

Аль-Мансури, первый из двух мужчин, отобранных Объединенными Арабскими Эмиратами для полета на космическую станцию, вернулся после восьмидневного полета.

Хотя миссия Мансури была короткой, особенно по сравнению с шестью месяцами Хейга и Овчинина, она стала источником большой гордости для ОАЭ, новичка в мире космических полетов. Эмиратовские СМИ следили буквально за каждой минутой в рамках миссии аль-Мансури.

Мухаммад бен Заид, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами, поздравил народ ОАЭ с успешной миссией.

«Сыновья Заида выполнят свои амбиции по достижению Марса», - написал он в Твиттере.

Напомним, что ОАЭ рассчитывают отправить беспилотный зонд на Марс, дабы он прибыл туда в 2021 году, в честь 50-летия страны.

Сам аль-Мансури отметил вклад властей ОАЭ в эту миссию. «Я надеюсь, что первая космическая миссия ОАЭ станет источником гордости для арабского мира» - добавил он.

Отметим, что некоторые СМИ назвали аль-Мансури "первым арабским космонавтом", что не совсем правильно. Еще в 1985 году свой первый полет на американском челноке совершил саудовский космонавт Султан бин Салман Аль Сауд, ставший не только первым арабом в космосе, но еще и первым мусульманином, а также первым членом королевской семьи (он второй сын короля Салмана), который отправился в космическое путешествие.

А в 1987 году свой первый полет совершил космонавт из Сирии - Мухаммад Фарис.