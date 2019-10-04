В Идлибе разбомбили больницу

Британская благотворительная организация сообщила, что в четверг было совершено нападение на больницу организации «Спасите детей» на северо-западе Сирии, в которой находилась мятежная провинция Идлиб.

Больница в городе Маарет-ан-Нуман было «поражена артиллерийскими снарядами» в то время, когда там находились на лечении 60 пациентов, включая детей, говорится в заявлении «Спасите детей».

По словам группы, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

«Снова, гражданские лица расплачиваются за длительный, смертельный конфликт. Этот центр предлагал критически важную помощь сотням мужчин, женщин и детей», - сказал представитель организации «Спасите детей» Амджад Ямин.

В своем вчерашнем заявлении организация «Спасите детей» призвала положить конец боевым действиям и потребовала, чтобы воюющие стороны соблюдали нормы международного гуманитарного права, воздерживаться от нападений на больницы и школы.

«Спасите детей» призывает все стороны прекратить эту войну против детей», - говорится в заявлении.

«Нельзя допустить, чтобы сирийский конфликт стал тем моментом, когда нарушение основных прав человека и международных законов, направленных на защиту уязвимых детей, становится новой нормой».

Идлиб пережил ожесточенную бомбардировку со стороны сил режима Башара Асада и его российских союзников, которые в начале этого года начали наступление, чтобы вернуть себе провинцию, последний оставшийся оплот повстанцев.

На прошлой неделе Москва и Дамаск объявили об одностороннем прекращении огня в этом районе.

Активисты оппозиции обвиняют правительство Сирии в умышленном нападении на десятки больниц в Идлибе.

В начале августа Организация Объединенных Наций создала следственную комиссию, чтобы расследовать нападения на медицинские учреждений на северо-западе Сирии.