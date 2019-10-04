В Нигерии боевики похитили учениц и сотрудников школы

На севере Нигерии боевики похитили шесть девочек и двух сотрудников из школы-интерната, сообщает представитель местной полиции Якуб Сабо.

Сабо сказал, что вооруженные люди вошли в четверг в Engravers College, смешанную школу-интернат в отдаленном районе к югу от города Кадуна.

По словам Сабо, они "увезли двух сотрудников колледжа и шесть учениц в неизвестное место".

Пока нет информации о том, кто их похитил.

«Командование полиции штата Кадуна мобилизовало и направило некоторых оперативников, чтобы выследить лиц, совершивших это преступление, спасти жертв и задержать преступников. Операция все еще продолжается», - сказал он в интервью Al-Jazeera по телефону.

Сотрудник школы также подтвердил факт похищения агентству AFP.

Похищения с целью получения выкупа являются обычным явлением в Нигерии, но все же нападения на школы случаются редко.

В 2014 году вооруженная группировка «Боко харам» похитила 276 школьниц из отдаленного северо-восточного города Чибок в штате Борно.

Около 100 из этих школьниц пропали без вести.

На прошлой неделе полиция в городе Кадуна освободила несколько сот мужчин и мальчиков из предполагаемой религиозной школы, где их избивали и оскорбляли.