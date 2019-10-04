В Ираке снова стреляли по демонстрантам

Иракские силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде после того, как те собрались сегодня на четвертый день демонстраций против коррупции, безработицы и плохих общественных услуг.

Как сообщили корреспонденту агентства AFP, силовики открыли огонь по демонстрантам, а не по воздуху. Пока нет никаких деталей о жертвах.

Несмотря на стрельбу, столица Ирака в пятничный день в основном сохраняет спокойствие. Продолжающийся комендантский час заставил армию и спецназ развернуться вокруг центральных площадей и улиц.

Насилие вспыхнуло, несмотря на то, что премьер-министр выступил по телевидению, чтобы демонстранты узнали, что их «законные требования» были услышаны.

Премьер-министр Адель Абдуль-Махди сравнил жесткие меры безопасности, введенные его правительством (включая блокировку интернета и введение комендантского часа), с «горьким лекарством», которое необходимо проглотить, чтобы выздороветь.

Напомним, что за все время протестов, начавшихся во вторник, погибли уже по меньшей мере 31 человек и ранены еще сотни других.

«Мы не будем давать пустых обещаний ... или обещать то, чего не можем достичь», - сказал Абдуль-Махди в своей телевизионной речи.

Он сказал, что у Ирака нет «волшебного решения», но пообещал разработать законы, направленные на улучшение жизни простых граждан и борьбу с коррупцией.

Отметим, что протесты, у которых нет лидера, проходят в основном в Багдаде, а также в других преимущественно шиитских районах страны.