Узбекскому Сенату мешают работать туристы

Узбекистан стал вероятно первой и пока что единственной страной в мире, где работе парламента мешают туристы. Дело в том, что иногородние сенаторы Олий мажлиса (парламента) Узбекистана не могут разместиться в столице страны из-за загруженности ташкентских гостиниц. А сессия сената начинается уже менее чем через 10 дней, и под угрозой оказался необходимый кворум.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Алишер Курманов, сообщает Kun.uz.

Ситуацию с нехваткой гостиничных мест для иногородних коллег сенатор назвал абсурдной. При этом он добавил, что в Узбекистане в целом наблюдается громадный рост притока туристов, который, по мнению Курманова, не выдерживают отели, самолеты, поезда и граница.

Напомним, что постоянное членство в верхней палате парламента Узбекистана имеют около ста сенаторов. В настоящий момент 15 из них назначены президентом страны, остальные представляют регионы по квоте шесть человек от каждой. Таким образом, без учета сенаторов из Ташкента и Ташкентской области набирается 72 парламентария из других уголков республики, которым и необходимо найти места в столичных отелях.

При этом по данным справочника Goldenpages.uz, в Ташкенте насчитывается около 150 гостиниц, включая мини-отели, хостелы, гостевые дома и прочее.

В нынешнем Узбекистане туризм считается стратегической отраслью. Власти за последние несколько лет приняли десятки нормативно-законодательных актов, направленных на привлечение туристов в страну. По данным Госкомтуризма республики, в январе — августе текущего года Узбекистан посетили 4,3 млн иностранцев, что почти на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. К концу 2019-го планируется довести цифру до 6,5 млн. Примерно на треть увеличился и экспорт туристических услуг, который за первые восемь месяцев этого года составил $854,5 млн.

Так что, если станет выбор — сенатор или турист — не исключено, что власти Узбекистана выберут туристов. Те по крайней мере приносят деньги, чего про сенаторов не скажешь.