Афганские талибы разрешили племенной спор в пакистанском Белуджистане

В конце сентября издание Gandhara (Радио Свобода) рассказало о племенном собрании, которое прошло 21 сентября на окраине Кветты в неспокойной пакистанской провинции Белуджистан.

Такие собрания (джирга), с участием старейшин, имамов и других уважаемых людей, проводятся для посредничества в спорах или достижения консенсуса в конфликтных ситуациях. Вот и в этот раз сотни людей собрались, чтобы закончить вражду двух племен — тарин и акахель — которая началась еще в 2016 году из-за спора о праве собственности на землю.

Как правило такие собрания не попадают в заголовки международных СМИ, но в этот раз было одно обстоятельство, на которое СМИ обратили внимание.

Чтобы разрешить спор племена полгода назад обратились к посредничеству афганских талибов*. К концу часового собрания афганский имам в белом тюрбане (на фото) объявил о результатах посредничества.

«Заручившись их доверием и долгими переговорами с обеими сторонами, Эмират решил урегулировать этот спор», - говорит неназванный имам на видео, записанном местным журналистом.

Хотя он не назвал полного имени, но всем понятно, что «Эмират» это не Катар или Кувейт, например, а Исламский эмират Афганистан — официальное название государственного проекта Талибан.*

«Мы решили, что потерпевшая сторона [Акахель] должна получить выплату в размере 17 миллионов рупий (108 400 долларов США) и пять автоматов Калашникова [от тарин]», - сказал имам. Он также объявил, что члены племени тарин будут воздерживаться от въезда в районы акахель на окраине Кветты.

Это постановление имеет большое значение, поскольку оно демонстрирует влияние афганских талибов внутри Пакистана, власти которого отрицают сотрудничество с талибами. В этом году Исламабад взял на себя ответственность за содействие мирным переговорам, которые в конечном итоге потерпели неудачу, между афганскими талибами и Соединенными Штатами.

Джамаль Тараки, журналист из Кветты, участвовал в джирге и даже запечатлел большую часть ее работы на свой телефон. Он сообщил сайту Gandhara, что посредничество афганских талибов в племенном конфликте в Белуджистане является беспрецедентным.

«Это первый случай, когда талибы занялись арбитражем в конфликте в этом регионе [Белуджистан]», - сказал Тараки. «В этом регионе решения, принимаемые судом, часто не заканчивают междоусобицы, зато продолжается урегулирование с помощью джирги, на которую соглашаются обе стороны».

С начала 2002 года пакистанские власти категорически отрицали присутствие афганских талибов в Белуджистане, который граничит с южным Афганистаном, где движение "Талибан" возникло в середине 1990-х годов.

Тараки говорит, что члены племен тарин и акахель вскоре подадут петицию властям о прекращении судебного дела. Это дело началось из-за столкновения, в ходе которого один член племени акахель был убит и еще трое получили ранения, когда на них напали неизвестные члены племени тарин с огнестрельным оружием три года назад.

На видео, записанном Тараки, депутат Сардар Шафик Тарин, лидер племени тарин, рассказывает другим лидерам светской партии Пуштунхва Милли-Авами, что его племя согласилось на посредничество талибов после того, как племя акахель обратилось к талибам и дало им согласие положить конец вражде.

«Посредники обратились к нам после того, как они [племя акахель] дали согласие афганской талибской шуры (или совета лидеров) на разрешение этого спора», - говорит он на видео, записанном перед джиргой 21 сентября. «В конце концов мы согласились на посредничество, и после нескольких месяцев обсуждений талибы вынесли свой вердикт. На сегодняшнем собрании они официально обнародуют свои суждения».

Сардар Шафик Тарин сказал, что талибы изначально были вовлечены в спор, потому что семья жертвы из племени акахель была связана с талибами.

Пока что сами члены племени акахель никак не прокомментировали ситуацию. Журналисты в регионе заявили, что лидеры племен не хотят говорить о проблеме, которая считается чувствительной из-за участия афганских талибов.

Пуштунхва Милли-Авами (PMAP), пуштунская этнонационалистическая секулярная группа, известна как яростный противник присутствия талибов в Белуджистане и критикует Исламабад за то, что он якобы оказывал скрытую поддержку афганским повстанцам.

«Мы не знали, что лидеры афганских талибов участвовали в разрешении спора», - сказал «Радио Машаль» бывший министр и старший лидер PMAP Рахим Зиаратвал. «Но как только мы оказались там [в качестве гостей, которые стали свидетелями разрешения спора], у нас уже не было возможности отменить джиргу [процесс и решения, которые он принял].

Власти Белуджистана предпочитают отмалчиваться. Когда об этой ситуации спросила Захура Ахмеда Буледи, министра кабинета Белуджистана, он сказал, что не знает об этой проблеме. «Сейчас я нахожусь в Соединенных Штатах, и я ничего не знаю о разрешении спора [в Белуджистане]», - сказал он «Радио Машаль».

Лиакат Шахвани, пресс-секретарь главного министра Белуджистана и самый высокопоставленный выборный чиновник, пообещал разобраться в этом вопросе. Но, несмотря на неоднократные попытки, он не мог быть достигнут.

В последующие годы после 11 сентября Исламабад яростно отрицал присутствие талибов в Белуджистане. Но в необычайно откровенном признании в марте 2016 года Сартадж Азиз, бывший министр и старший советник, сказал, что Исламабад имеет «некоторое влияние на них, потому что их руководство находится в Пакистане». Два месяца спустя американский беспилотник убил лидера талибов Муллу Ахтара Мансура. Он возвращался в отдаленную часть Белуджистана из Ирана.

Члены племени тарин считают сельский район Дукки своей родиной, в то время как значительная часть общины также проживает в районе Пишин. Акахель были традиционно кочевниками и частью более крупной Гильзайской конфедерации пуштунских племен. Но сегодня члены племени акахель зарекомендовали себя в первую очередь как торговцы текстилем в городах по всему Пакистану.

В целом ситуация показывает, что национальное модерновое государство далеко не везде еще одержало верх. Джирги, или племенные советы, остаются важным механизмом для разрешения споров между многими общинами в Афганистане и Пакистане.

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