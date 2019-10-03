В "зеленой зоне" Багдада прозвучал взрыв

В «зеленой зоне» Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства зарубежных стран, прогремели взрывы в результате падения двух ракет, сообщает «Анадолу».

Иракская полиция сообщает об отсутствии жертв и пострадавших в результате взрыва.

Представитель международной антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлз Кэггинс подтвердил факт взрыва в охраняемой зоне.

По его словам, объекты международной коалиции при этом не пострадали.

Иракские власти пока не комментируют взрывы.

Напомним, что в Багдаде с сегодняшнего дня введен комендантский час в связи антиправительственными акциями, продолжающимися в Ираке с первого октября.

В ходе антиправительственных демонстраций погибло 12 человек.

Акции протеста проходят в Багдаде, Зикаре и ряде других регионов Ирака.

Тысячи иракцев протестуют против ухудшения условий жизни, требуя открытия новых рабочих мест и борьбы с коррупцией на государственном уровне.