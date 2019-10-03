Год после убийства: мир вспоминает Джамаля Хашакджи

Друзья, коллеги и активисты почтили память саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашакджи в среду, ровно через год после того, как его жестокое убийство потрясло мир.

В Стамбуле активисты и друзья собрались возле консульства Саудовской Аравии, чтобы вспомнить саудовского журналиста в годовщину его ужасного убийства саудовскими агентами. Среди присутствовавших на мероприятии были Хатидже Ченгиз, невеста журналиста, а также специальный докладчик ООН по внесудебным убийствам Агнес Калламар и Джефф Безос, владелец американской газеты The Washington Post, в которой Хашакджи был обозревателем.

Мемориальное мероприятие началось сразу после 13:14 - время, когда Хашакджи вошел в консульство 2 октября 2018 года, чтобы собрать документы для брака со своей турецкой невестой, которая ждала его снаружи.

Он так никогда и не вышел.

«Он был моим лучшим другом», - сказала Ченгиз. «В этот самый день год назад я стояла здесь, я была влюбленной девушкой, и ждал, когда мой мужчина выйдет из консульства, мы хотели пойти на ужин, мы хотели пригласить друзей на нашу свадьбу.

«Я стою здесь сломленной ... Я хочу знать, что случилось с его телом», - продолжила Ченгиз.

По всему миру коллеги отдали дань уважения Джамалю Хашакджи, делясь трогательными воспоминаниями о журналисте. Друзья, которые тесно с ним, также выражали скорбь по поводу годовщины его смерти.

Тем временем правозащитные организации организовали серию мероприятий, призывающих к справедливости. В некоторых случаях в честь журналиста были переименованы улицы, на которых расположены саудовские представительства.