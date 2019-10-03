В израильских тюрьмах от пыток умерли 73 палестинцев - правозащитники

Палестинский клуб заключенных объявил, что с 1967 года 73 палестинца были убиты в тюрьмах в результате пыток во время их допроса израильскими оккупационными силами.

В заявлении клуба говорится, что израильские оккупационные власти используют несколько методов для пыток палестинских заключенных и задержанных. Это как физические, так и психологические методы. Их смысл в том, чтобы лишить людей достоинства и заставить их давать признательные показания.

Клуб пояснил, что 95 процентов задержанных подвергались пыткам с момента их ареста. Это продолжается во время следствия и даже после того, как заключенные помещаются в центры содержания под стражей.

Клуб также пояснил, что в известном случае, в 2013 году, Арафат Джарадат был убит в результате пыток в камерах тюрьмы Мегиддо через пять дней после его ареста. В 2014 году израильтяне убили Ясина аль-Сарадиха во время его ареста после пыток и стрельбы в упор. В том же году силы Нахшон (спецподразделения в тюрьмах для подавления заключенных) убили заключенного Азиза Эвейсата после пыток в камерах тюрьмы Эшель. Затем его перевели в израильскую больницу до объявления о его мученической смерти 20 мая 2018 года. В сентябре того же года оккупационные силы убили задержанного Мохаммеда аль-Хатиба (аль-Римави). Последним заключенным, который был убит в результате пыток во время допроса, был задержанный Насар Такатка 16 июля 2019 года.

Клуб отметил, что пытки не ограничиваются насилием в отношении заключенных во время ареста и допроса. Скорее, сюда входят все злоупотребления, с которыми заключенные сталкиваются в центрах содержания под стражей - одиночное заключение, содержание заключенных в условиях, не соответствующих минимальным санитарным нормам, методы их транспортировки и т.д.

По сообщению Клуба заключенных, репрессии со стороны израильской тюремной администрации, являются одним из самых известных методов коллективных пыток заключенных. Клуб указал, что с начала этого года спецподразделения провели несколько репрессий, когда они штурмовали Оферскую тюрьму. Во время противостояния десятки заключенных пострадали от использования перцового газа, звуковых бомб, резиновых пуль, дубинок и полицейских собак, после чего последовали репрессии в тюрьмах Мегиддо и Раймонд. Противостояние снова достигло своего пика в тюрьме Кциот в марте, когда десяткам заключенных был нанесен ущерб, а некоторые остались с тяжелыми травмами в результате пыток. Репрессии включали в себя жестокие избиения, разбрызгивание газа, привязывание к кровати в течение нескольких дней.