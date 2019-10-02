Новая атака на "Черновик"

Для мусульманской (и не только) медиа-сферы в России главным событием сегодня стали "маски-шоу" силовиков в редакции газеты "Черновик" в Махачкале.

"Оперативные мероприятия", как они были заявлены, проводились под руководством следователей Надира Телевова и Шамиля Валимагомедова в рамках уголовного дела, возбужденного против журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

Не приходится сомневаться в том, что данный налет был совершен в отместку за защиту своего сотрудника газетой "Черновик", которая в значительной степени стала центром этой кампании и консолидации журналистского и остального гражданского общества в Дагестане.

"Черновик" не впервые оказывается на передовой - после его расследований о беспределе силовиков и коррупции в республике в 2011 году был убит его учредитель Хаджимурад Камалов, а в 2013 году - журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев.

В этой связи, комментируя новость о налете силовиков на редакцию легендарной газеты, известный журналист и общественный деятель Максим Шевченко сказал:

"Мало того, что силовики саботируют расследование убийства основателя “Черновика» Хаджимурата Камалова, мало того, что держат бессмысленно с выдуманными и разваливаюшимися в суде обвинениями в тюрьме журналиста Абдулмумина Гаджиева - решили уничтожить редакцию “Черновика».

Позорная власть, позорные методы!

Интересно, какова будет реакция прогрессивного журналистского сообщества России?"

Реакция у российского журналистского сообщества на это была - о новости с соответствующей подачей написали основные оппозиционные СМИ, за что им тоже спасибо. Но, конечно, не такая как на арест Голунова - то, что происходит с мусульманами, да и вообще в "провинции", неизменно остается на периферии интереса "прогрессивного сообщества" Москвы.