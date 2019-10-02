Боснийская мусульманка выиграла дело в ЕСПЧ против сербской церкви на ее земле

Европейский суд по правам человека вчера вынес окончательное постановление, согласно которому власти Боснии и Герцеговны должны исполнить решения, предписывающее убрать церковь из двора Фаты Орлович в Коневич-Поле. Об этом сообщает издание Klix.ba, которое пишет, что информацию подтвердил судья ЕСПЧ Фарис Вехабович.

Речь идет о храме, который община Сербской православной церкви построила на земле, принадлежавшей заявителю, а именно Фате Орлович, вынужденной покинуть свой дом во время войны 1992-1995 годов.

Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 1 Протокола 1 (защита собственности) Европейской конвенции о правах человека.

Суд установил, что это было несоблюдение властями окончательных и обязательных решений 1999 и 2001 годов, устанавливающих право на возвращение владения данным имуществом, для чего власти не представили никаких оправданий. Это привело к серьезному нарушению права на собственность.

Суд также постановил шестью голосами против одного в соответствии со статьей 46 (обязательство и исполнение судебных решений), что государство-ответчик должно обеспечить исполнение двух решений, вынесенных в пользу истцов, и, в частности, обеспечить удаление церкви с их участка не позднее, чем в течение трех месяцев после того, как это решение станет окончательным.

Иск был подан 14 членами одной семьи, которые родились между 1942 и 1982 годами и проживают в Коневич-Поле и Сребренице. Муж и более 20 других родственников Фаты Орлович были убиты во время геноцида в Сребренице в 1995 году.

Во время войны 1992-1995 гг. истцы были вынуждены покинуть свой дом в Коневич-Поле.

Участок, на котором они жили, принадлежал мужу первой заявительницы и его брату, и включал в себя несколько жилых и сельскохозяйственных зданий, полей и лугов.

После того как имущество было конфисковано в пользу церковной общины Дриняча, в 1998 году здесь была построена церковь. Заявители не были проинформированы о процессе экспроприации.

В 1998 году для осуществления Приложения 7 к Дейтонскому соглашению, которое гарантирует право на свободное возвращение беженцев в свои дома и право на возвращение собственности, Республика Сербская (сербская часть Боснии и Герцеговины) приняла Закон о прекращении применения Закона об использовании заброшенного имущества.

Истцы возбудили дело о взыскании соответствующего имущества в соответствии с настоящим законом. Решением Министерства по делам беженцев и перемещенных лиц от 2001 года было установлено их право на полную реституцию собственности.

Оба решения являются окончательными и подлежат исполнению. Затем имущество было возвращено заявителям, за исключением участка, на котором была построена церковь. В последующие годы заявители безуспешно пытались вернуть себе все имущество.

Фата Орлович, узнавшая о решении ЕСПЧ через журналистов, обрадовалась. По ее словам, она не имеет ничего против церкви, кроме того, что она стоит на ее земле.

«Мои сыновья хотят построить дома на своей земле. У меня во дворе никогда не было церкви, мы хотим наш собственный двор», - сказала Орлович.

Адвокат Русмир Каркин, представлявший интересы 14 истцов, сказал, что это было ожидаемое решение после стольких лет политической игры.

«Это именно то, о чем мы заявляли с самого начала, и в конце концов это было подтверждено. С юридической точки зрения все было очень просто - на частной собственности было построено неприемлемое сооружение с явным противодействием владельцев. Все это было политической игрой в течение последних 20 лет, и пришло время этому заканчиваться» - сказал Каркин.

Для многих боснийских мусульман решение ЕСПЧ представляется долгожданным торжеством справедливости и серьезной юридической победой над сербскими националистическими реваншистами. Впрочем, вряд ли это означает, что власти Республики Сербской послушно исполнят решение ЕСПЧ и на следующий же день снесут церковь. Процесс может растянуться еще на очень долгое время.