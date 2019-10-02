Протесты в Ираке: в стычках с полицией погибли двое демонстрантов, сотни ранены

Двое демонстрантов погибли и более 200 человек получили ранения в столкновениях с силами безопасности во время акций протеста в Багдаде и провинциях, которые впервые бросили вызов хрупкому однолетнему правительству Ирака.

Более 1000 протестующих вышли на улицы столицы, прежде чем силы безопасности разогнали толпу залпом ружейного огня и слезоточивого газа.

Согласно медицинским и полицейским источникам, большинство пострадавших нуждались в лечении от вдыхания слезоточивого газа, а некоторые пострадали от резиновых пуль.

С иракскими флагами, накинутыми на плечи или обернутыми вокруг головы, демонстранты собрались на знаменитой площади Тахрир с широким спектром претензий, но, видимо, без единого руководства.

«Эти воры ограбили нас!» - кричали они в знак осуждения политического класса в Ираке, который по версии Transparency International считается 12-й наиболее коррумпированной страной в мире.

«Проблема в том, что парламент - это группа банд, которые все поделили между собой», - говорит 30-летний демонстрант Аббас Фадель.

Некоторые вышли на улицы, чтобы выразить протест по поводу отсутствия общественных услуг, в том числе постоянного отключения электроэнергии, нехватки воды и безработицы, особенно среди молодежи.

«Покажите нам, что вы можете сделать: покажите нам асфальтированные дороги, город, который функционирует, реконструкцию, работу, коммунальные услуги. У нас ничего этого нет», - говорит Мустафа Халед, 34 года.

А другие протестующие несли портреты генерал-лейтенанта штаба Абдуль-Ваххаба ас-Саади, которого на этой неделе сняли с поста в Контртеррористической службе Ирака.

Демонстрантов сперва изгнали с площади Тахрир, но затем они перегруппировались и столкнулись с потоком выстрелов, водяных пушек и слезоточивого газа.

Еще больше выстрелов было сделано уже после того, как толпа разошлась по соседним районам.

Трое молодых людей несли раненого демонстранта в клетчатом бело-черном шарфе, чтобы защитить его от слезоточивого газа.

Некоторые протестующие направились к мосту Аль-Джумхурия, который ведет в Зеленую зону строгого режима, где расположены правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

Полиция установила металлические заграждения и поставила грузовики в устье моста, чтобы не допустить прохода демонстрантов, а источник в зоне безопасности сказал AFP, что силовики запросили подкрепление.

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Вчерашний протест стал крупнейшей демонстрацией против премьер-министра Аделя Абдуль Махди с тех пор, как он пришел к власти в конце октября 2018 года, всего через несколько месяцев после демонстраций, которые охватили южный город Басра прошлым летом.

Несмотря на нарастающее разочарование премьер-министром в прошлом году, улицы в Багдаде оставались относительно спокойными, прежде чем стечение факторов, по-видимому, разожгло общественный гнев на этой неделе.

Выпускники обвинили правительство в том, что им не дают работу в стране, где подавляющее большинство рабочей силы занято раздутой общественной инфраструктурой.

По данным Всемирного банка, безработица среди молодежи в Ираке составляет около 25 процентов, что вдвое больше, чем в среднем по стране.

Абдуль Махди также попал под огонь из-за увольнения Ас-Саади, которого считают национальным героем за возвращение иракской территории из под контроля группировки «Исламское государство»*.

Во время других акций протеста в Насирии и Наджафе, к югу от Багдада, во вторник сотни разгневанных людей собрались из-за плохого обслуживания, а также из-за слезоточивого газа, сообщили корреспонденты AFP.

По официальным данным, с 2004 года, через год после вторжения США, свергнувшего диктатора Саддама Хусейна, почти 450 миллиардов долларов государственных средств исчезли в карманах недобросовестных политиков и бизнесменов.