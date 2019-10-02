Более 1000 мигрантов погибли в этом году в водах Средиземного моря

Более 1000 человек погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы в 2019 году, шестой год подряд, с тех пор как была достигнута «безрадостная веха», заявило Управление ООН по делам беженцев (УВКБ).

В заявлении во вторник, за три месяца до конца года, представитель УВКБ ООН Чарли Яксли заявил, что УВКБ «настоятельно призывает к увеличению поисково-спасательных мощностей», включая возвращение государственных кораблей Европейского Союза в эксплуатацию «и подтверждение решающей роли судов НПО в спасении жизней на море».

По данным Международной организации по миграции ООН, с 2014 года в средиземноморских переходах погибли по меньшей мере 18 000 человек.

В течение более года гуманитарным судам, которые собирали беженцев и мигрантов с шатких лодок в море, запрещали причаливать и высаживать пассажиров в Италии или на Мальте.

Маттео Сальвини, бывший министр внутренних дел Италии, известный своей анти-мигрантской позицией, даже угрожал посадить в тюрьму экипажи спасательных судов, которыми управляют группы помощи.

Позиция, занятая этими двумя странами, привела к нескольким противостояниям, когда спасенных людей удерживали в море в течение нескольких недель, пока другие страны ЕС не пообещали взять хотя бы некоторых людей, ищущих безопасности или лучшей жизни в Европе.

Большая часть спасательных операций произошла в обширном поисково-спасательном районе, который Ливия зарегистрировала в прошлом году при поддержке ЕС, простираясь примерно на полпути к итальянскому острову Лампедуза.

Технически это делает подготовленную европейцами береговую охрану Ливии ответственной за спасательные операции в этом районе.

Но гуманитарные организации настаивают на том, что они не могут на законных основаниях передать людей обратно в страны, где их жизням может угрожать опасность. Некоторые мигранты бросались за борт, а ливийская береговая охрана не подбирала их.

На следующей неделе четыре страны ЕС будут добиваться одобрения, со стороны своих партнеров по блоку, «ускоренной системы» для того, чтобы вывести мигрантов с проблемных судов в Средиземном море и распределить людей, которые хотят получить убежище, между странами, желающими их принять.

Германия, Франция, Италия и Мальта хотят получить разрешение на процесс проверки беженцев и мигрантов, чтобы возвращать людей, которые не подадут заявление или не пройдут проверку, в течение четырех недель, согласно заявлению, полученному правозащитной организацией Statewatch.

В заявлении говорится, что все суда, участвующие в спасательных операциях, должны будут «соблюдать инструкции, данные компетентным спасательным координационным центром», что в большинстве случаев означает ливийские власти.

Их предупреждают, чтобы они не препятствовали поисково-спасательным операциям официальных кораблей береговой охраны, в том числе эксплуатируемых ливийскими властями.

Странам-членам ЕС настоятельно рекомендуется предоставить больше самолетов и беспилотников, чтобы можно было увеличить воздушное наблюдение вблизи побережья Северной Африки.

В завуалированном предупреждении для НПО, активно ищущих суда с мигрантами, терпящими бедствие в Средиземном море, четыре страны подчеркнули, что «содействие незаконной миграции на море является преступлением» и что «систематическая деятельность, содействующая нелегальной миграции, вызывает особую обеспокоенность».