Власти турецкого Кипра задержали российского следователя-насильника

Бывший сотрудник российского Следственного комитета Александр Сатлаев задержан властями Турецкой республики Северного Кипра (непризнанной никем, кроме Турции) по подозрению в ограблении. По предъявленной статье ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает местная газета Haber Kibris.

Между тем в России Сатлаев объявлен в федеральный розыск по обвинению в изнасиловании, сообщал ранее проект Сибирь.Реалии.

Сатлаев — бывший следователь Следственного комитета в Горно-Алтайске. В 2015 году суд признал его виновным в четырёх изнасилованиях и четырёх попытках изнасилований. Ещё по нескольким эпизодам он был оправдан. В марте 2019-го он вышел на свободу по УДО, а в августе был объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании женщины в Барнауле. Сатлаев успел уехать из России через Турцию на Северный Кипр.

Согласно материалам суда, Сатлаев, будучи следователем преследовал на улицах одиноких женщин и насиловал их. При приближении машин или людей он убегал с места происшествия. Как минимум в одном случае Сатлаев сам занимался расследованием совершённого им же изнасилования. Одну из своих жертв он убедил забрать заявление.

Как сообщает Haber Kibris, подозреваемый Сатлаев снова напал на женщину, сжал ей горло и отобрал сумочку с деньгами. Местная полиция сообщила, что проверит задержанного на причастность еще к трем случаям нападений на женщин, которые недавно произошли в Киринии.

Поскольку между РФ и ТРСК нет дипломатических отношений, вряд ли Сатлаева выдадут России. Так что сидеть бывшему российскому следователю скорее всего придется именно на Кипре.