Иордания пригрозила уволить всех бастующих учителей

Министерство образования Иордании пригрозило заменить всех учителей, которые не вернулись на работу и и не прекратили забастовку, сообщает «Аль-Кудс Аль-Араби».

Министерство попросило директоров школ призвать семьи отправлять учеников в школу, начиная с сегодняшнего дня, подчеркнув, что любой учитель, который не вернется на работу, будет заменен.

По словам «Аль-Кудс аль-Араби», это решение было принято после постановления административного суда о том, что забастовка учителей должна быть приостановлена.

До этого решения Иорданский синдикат учителей решил продолжить забастовку, которая идет уже пятую неделю, несмотря на решение правительства повысить зарплаты на десять процентов.

Агентство Reuters сообщило, что после решения правительства премьер-министр Иордании Омар Раззаз заявил: «Пора учащимся вернуться в школу. Мы надеемся, что профсоюз позитивно оценит эти решения».

Однако Синдикат отклонил решение правительства, обвинил премьер-министра в навязывании одностороннего решения и заявил, что ему необходимо реальное повышение заработной платы.

«Вы навязываете решение с одной стороны. Это авторитарный метод», - заявил заместитель главы Иорданского синдиката учителей Насер ан-Навасра.

Между тем правительство, которое, по данным Reuters, имеет государственные долги в размере около 40 млрд. долларов, подчеркнуло, что увеличение предложения было максимальным, которое оно могло бы обеспечить в свете хронического дефицита своего годового бюджета.

Напомним, что в 2014 году правительство Иордании согласилось предоставить учителям 50-процентное повышение заработной платы, однако это так и не было реализовано.