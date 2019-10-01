ХАМАС и Израиль втихую работают вместе над развитием Газы

Представители Специального комитета по экономической помощи палестинцам собрались в Нью-Йорке 26 сентября для очередного раунда переговоров по сбору средств для Палестинской администрации и сектора Газа. Перед конференцией Организация Объединенных Наций выпустила экстренный отчет о состоянии ПА и потребовала незамедлительных действий в отношении системы здравоохранения Газы, которая находится на грани краха. Главным приоритетом являются планы развития инфраструктуры в Газе, большинство из которых было одобрено Израилем. Некоторые из них уже осуществляются, но требуют дополнительного финансирования для завершения.

Форум государств-доноров был создан после подписания израильско-палестинского соглашения в Осло в 1993 году. В первые годы и до конца второй интифады в 2005 году группа передала ПА сотни миллионов долларов. Пожертвования продолжали поступать, несмотря на широко распространенную коррупцию в ПА, поскольку все стороны понимали, что прекращение финансирования приведет к экономической и гуманитарной катастрофе. Доноры не всегда выполняли свои обещания по определенным проектам в Газе или на Западном берегу, и иногда деньги, которые доходили до места назначения, не использовались по назначению.

Теперь, похоже, все изменилось. Часы гуманитарной катастрофы в Газе тикают, и последствия краха анклава очевидны для всех. Запланированные проекты, которые были представлены странам-донорам в Нью-Йорке, основаны на возникающей и мало-афишируемой договоренности между Израилем и ХАМАС. Соглашение, которое включает в себя долгосрочное прекращение огня и ослабление израильских ограничений в отношении Газы, все еще находится в процессе разработки, так как оно было отложено на несколько месяцев из-за внутренней политической неразберихи в Израиле, который до сих пор не может сформировать новое правительство.

Между тем, Катар поддерживает проекты. В то время как Египет выступает посредником между Израилем и ХАМАС по таким вопросам, как прекращение огня и договоренности о будущей сделке или долгосрочном перемирии, катарцы помогают продвигать экономические работы не только путем направления денег в запланированные проекты, но также помогая Израилю и ХАМАС обмениваться сообщениями для их реализации.

Содержание этих соглашений, пишет колумнист Al-Monitor Эльдар Шломо, по настоящему является захватывающим. Например, речь идет не о сроках прекращения огня, а о подробных технических планах, которыми обмениваются стороны. С одной стороны - израильский координатор правительственной деятельности на территориях (КОГАТ) генерал-майор Камиль Абу Рокон (к слову, он друз), а с другой - лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар.

«Никто не должен быть шокирован тем фактом, что каждая сторона точно знает, с кем имеет дело с другой стороны, при налаживании контактов через третье лицо», - сказал источник безопасности в гражданской администрации на условии анонимности. По словам чиновника, такие проекты, как опреснение воды, восстановление газопроводов и канализационной системы Газы, создание промышленных зон и модернизация энергосистемы, осуществляются в рамках сотрудничества Израиля и ХАМАС. Синвар точно знает, кто стоит за планами, и Абу Рокон точно знает, кто дает зеленый свет для их выполнения.

Синвар, приговоренный к пожизненным срокам за организацию похищения и убийство двух израильских солдат в конце 1980-х годов, был освобожден из тюрьмы в 2011 году, в рамках соглашения Израиля и ХАМАС об обмене на израильского солдата, которого он держал. Он хорошо знает Абу Рокона еще с периода своего заключения. Абу Рокон также хорошо знает Синвара и обладает его психологическим профилем, составленным израильской разведкой. Он знает слабые стороны Синвара и как с ним иметь дело в экономических проектах на сумму в сотни миллионов долларов.

Вот как это работает: за последние несколько лет гражданская администрация Израиля определяла самые неотложные потребности сектора Газа для предотвращения экономического и гуманитарного коллапса. Проекты охватывают занятость, водоснабжение, канализацию и электричество. Катарцы вызвались покрыть большую часть расходов, а остальная часть была покрыта странами-донорами, в том числе Европейским союзом и Норвегией.

Канал Синвар - Абу-Рокон не занимается военными делами, здесь есть только обсуждение, например, количества жителей Газы, которым будет разрешено покинуть анклав для работы в новой промышленной зоне, строящейся вблизи израильского пограничного пункта Эрез, и того, как они будут транспортироваться туда. Израиль, например, потребовал, чтобы ХАМАС перенес свои контрольно-пропускные пункты дальше от промышленной зоны и чтобы его лидеры воздерживались от вмешательства в список тех, кому разрешено там работать.

Согласно израильскому источнику, Синвар глубоко вовлечен в процесс принятия решений, передавая свои послания Абу Рокону через катарского посланника и получая ответы через тот же канал. В наши дни контакты между сторонами сосредоточены на строительстве современного опреснительного завода в районе Хан-Юнис в Газе. Прогресс в реализации этого проекта стоимостью в несколько миллиардов долларов, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, требует детальной координации между Израилем и сектором Газа в отношении перемещения тяжелой техники, а также мониторинга и защиты объекта. Цель ХАМАС - дать Израилю возможность продвигать проекты вперед и помочь собрать средства, необходимые двум миллионам палестинских жителей Газы, раздавленных под тяжестью 12-летней блокады.