Сомали: атакованы американская база и итальянский конвой

В Сомали отдельным нападениям подверглись база спецназа США в городе Баледогле и европейский военный конвой в столице страны Могадишо.

Вооруженная группировка «Аш-Шабаб»* взяла на себя ответственность за нападение в понедельник на базу Баледогл, расположенную в регионе Нижняя Шабелле, примерно в 100 км к западу от Могадишо.

Не сообщалось ни о каких непосредственных жертвах в результате нападения, в котором были задействованы двойные бомбы, находящиеся на транспортных средствах.

«Произошли два мощных взрыва, первый сильнее второго. После взрывов произошла также тяжелая перестрелка», - сказал агентству AFP по телефону Мохамед Адан, сомалийский старейшина, находившийся недалеко от места нападения.

Аш-Шабаб заявили, что их бойцы взяли штурмом базу после использования автомобильной бомбы, чтобы взорвать ее ворота.

Миссия США в Сомали опровергла версию боевиков «Аш-Шабаб» о проникновении в оборону лагеря, заявив, что сомалийские силы безопасности отбили атаку.

«Силы безопасности остановили эту в конечном итоге неудачную атаку из-за своей настороженности и быстрого реагирования, не позволив злоумышленникам нарушить внешние защитные периметры базы», ​​- говорится в заявлении миссии.

«Мы благодарны за то, что в этих многочисленных атаках не было жертв СНА (Сомалийская национальная армия)».

Африканское командование США провело два воздушных налета и применило стрелковое оружие против боевиков «Аш-Шабаб» в ходе контратаки, убив 10 «террористов» и уничтожив автомобиль, согласно заявлению командования.

«Это нападение, хотя и неэффективное, демонстрирует прямую угрозу, которую «Аш-Шабаб» представляет для американцев, наших союзников и интересов в регионе», - сказал генерал-майор Уильям Гэйлер, директор по операциям Африканского командования США.

База Баледогл служит тренировочным лагерем для сомалийских солдат, а кроме того используется для проведения беспилотных атак на «Аш-Шабаб».

В отдельном инциденте в понедельник нападению в Могадишо подверглись советники Европейского союза, обучающие сомалийских солдат, заявил представитель службы безопасности.

Сообщается, что автомобиль, нагруженный взрывчаткой, врезался в одну из машин конвоя, имеются жертвы.

В заявлении Учебной миссии ЕС в Сомали подтверждается, что конвой был "поражен взрывом" при возвращении из штаба армии.

«Ни один солдат EUTM-S не пострадал в результате взрыва. Два автомобиля получили повреждения», - говорится в сообщении.

Министерство обороны Италии заявило, что две бронемашины в итальянской колонне «были вовлечены во взрыв», добавив: «На данный момент никаких последствий для итальянских солдат не было».

Другие источники также подтверждают, что начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в итальянскую колонну, которая охраняла команду ЕС.

Напомним, что ЕС обучает сомалийскую армию, помимо прочего.

Миссия ЕС обеспечивает подготовку армии Сомали, в которой в настоящее время все еще находится примерно 20 000 африканских миротворцев, поскольку страна пытается оправиться от десятилетий гражданской войны.

«Аш-Шабаб» был изгнан из Могадишо в 2011 году и с тех пор также был изгнан из большинства других своих опорных пунктов. Тем не менее, он по-прежнему совершает частые нападения по всей Сомали, а также в Кении, чьи солдаты входят в состав миротворческих сил, санкционированных Африканским союзом, которые помогают защищать центральное правительство Сомали.

* - запрещены в РФ