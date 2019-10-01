Греция планирует депортировать 10 000 беженцев в Турцию

Греция объявила о реализации ряда мер по борьбе с растущими миграционными потоками, включая депортацию 10 000 человек к концу следующего года и переселение тысяч на материк из переполненных островных лагерей.

Планы были обнародованы после четырехчасового заседания кабинета министров под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в понедельник, на следующий день после смертоносного пожара в переполненном лагере для беженцев и мигрантов на острове Лесбос, который вызвал протесты.

В своем заявлении недавно избранное правительство заявило, что оно хочет вернуть 10 000 мигрантов в Турцию к концу 2020 года. Это увеличило бы показатель с «1805, возвращенных за 4,5 года при предыдущем (левом) правительстве партии СИРИЗА», говорится в заявлении.

Правительство уже объявило о расширении военно-морского патрулирования в Эгейском море, закрытых центрах для мигрантов, которым отказано в убежище, и планирует пересмотреть систему убежищ, говорится в заявлении.

План правительства предусматривает распределение мигрантов и беженцев по лагерям в 13 региональных центрах, в основном на материке, тем самым отказавшись от соглашения 2016 года между ЕС и Турцией, согласно которому вновь прибывшим разрешалось покидать Лесбос и четыре других восточных острова, обращенных к побережью Турции, до окончания рассмотрения их претензий.

Из-за этой практики, по данным благотворительной организации «Врачи без границ» (MSF), около пяти тысяч мигрантов и беженцев оказались в пяти ужасных условиях в пяти островных лагерях.

«Мы находимся в ином контексте по сравнению с 2015 годом ... Но это, безусловно, худший период, который мы переживаем с момента заключения соглашения между ЕС и Турцией», - заявил журналистам в понедельник заместитель министра защиты граждан Лефтерис Эконому.

Объявление прозвучало на следующий день после того, как пожар охватил восемь контейнеровозов в лагере Мория на Лесбосе и вызвал беспорядки со стороны жителей лагеря, которые обвиняли спасателей в слишком долгом прибытии.

Власти разогнали толпу, в том числе детей, слезоточивым газом.

Правозащитные организации возложили ответственность за пламя, в результате которого погибла по меньшей мере одна женщина, на ужасную переполненность лагеря, в котором в настоящее время проживает около 13 000 человек, несмотря на то, что его вместимость составляет всего 3000 человек.

В воскресных сообщениях также говорилось, что еще один ребенок погиб в огне. В понедельник министерство здравоохранения сообщило, что семнадцать раненых жителей, в том числе двое детей, были переведены в больницу на острове.

Напомним, что Греция принимает более 70 000 беженцев и мигрантов, в основном из Сирии, которые покинули свои страны с 2015 года и перебрались из соседней Турции.

По данным правительства Греции, только за последние три месяца на Лесбос высадилось около 10 000 человек.

Несколько групп помощи, работающих в островных лагерях, призвали правительство немедленно эвакуировать всех уязвимых людей, включая несопровождаемых детей, которые в настоящее время проживают в Мории в антисанитарных условиях с небольшим количеством туалетов и душевых кабин, а также при дефиците врачей.

«Мы постоянно готовимся к новой трагедии», - сказал Дмитрий Калогеропулу, директор Международного комитета по спасению в Греции.

Пресс-секретарь Агентства ООН по делам беженцев в Греции Борис Чеширков назвал ситуацию «критической».

Европейская комиссия поддерживает план по переводу проживающих в островных лагерях на материк и была готова предоставить дополнительную поддержку, по словам пресс-секретаря Мины Андреевой, которая охарактеризовала пожар как «поистине трагическое событие».

Между тем, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель заявила, что ее правительство поддерживает усилия Греции по увеличению числа депортаций мигрантов в Турцию.

В самой Турции, которой и без того грозит наплыв новой волны беженцев из Сирии, к это идее ожидаемо отнеслись без энтузиазма.