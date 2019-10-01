Саудовское консульство в Стамбуле могут превратить в музей Джамаля Хашакджи

Турецко-арабская ассоциация СМИ заявила, что планирует выкупить здание, которое раньше служило генеральным консульством Саудовской Аравии в Стамбуле, и где был убит журналист Джамаль Хашакджи, чтобы превратить его в музей памяти замученного жуорналиста, сообщает новостной сайт Arabi21.

Туран Кислакчи, который был одним из близких друзей Хашакджи и возглавляет ассоциацию СМИ, сказал, что мемориал будет создан в честь его дружбы с убитым журналистом.

Известный турецкий журналист утверждал, что Хашакджи представил его многим мыслителям и интеллектуалам на Ближнем Востоке во время их дружбы.

«Мы вместе участвовали во многих международных семинарах. Я участвовал в поддержке учреждений, в которых он работал, и он участвовал в поддержке учреждений СМИ, в которых я работал», - сказал Кислакчи, который знал Хашакджи почти 15 лет.

«Хашакджи посещал меня всякий раз, когда он приезжал в Турцию. В свою очередь, я посещал его всякий раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию. Он был любимым журналистом с обширной информацией о Ближнем Востоке. Он хорошо знал этот регион».

Напомним, что недавно появилась информация о том, что Саудовская Аравия решила продать здание своего консульства в Стамбуле.