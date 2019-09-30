В Узбекистане бывший глава спецслужб осужден на 18 лет тюрьмы

Бывший глава Службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев приговорён к 18 годам тюремного заключения по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на сообщение Военного суда республики.

Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, коррупции, вымогательстве, хищении, нарушении таможенного законодательства и в ряде других преступлений.

По тому же делу осуждены на длительные сроки бывший заместитель председателя спецслужбы, бывший советник председателя, бывший заместитель прокурора Ташкента, бывший замначальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции, бывший заместитель генерального прокурора и бывший заместитель председателя Верховного суда и ещё 16 человек.

Напомним, что Ихтиёр Абдуллаев занимал должность председателя СГБ Узбекистана в 2018–2019 годах. До этого, с 2015-го в течение трех лет был генеральным прокурором Узбекистана. Ранее занимал пост сенатора страны. Он был уволен со своей должности в феврале. По официальной версии – из-за болезни. Однако вскоре Радио Свобода сообщило, что на Абдуллаева заведено уголовное дело. По словам РС возможным источником конфликта Абдуллаева с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым может быть прослушка спецслужбами телефонных разговор семьи президента.