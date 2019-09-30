Камеры в мечетях: теперь и в Башкортостане?

В Башкортостане Духовному управлению мусульман вынесено представление на имя главы ДУМ республики Айнура Биргалина с поручением усилить меры безопасности в мечетях, сообщают Idel.Реалии.

По словам издания, ссылающегося на "Ъ", в представленном документе заместитель начальника отдела полиции №9 Уфы Илья Тихомиров в частности предложил оснастить мечети камерами видеонаблюдения, установить охранников, оборудовать камеры хранения вещей прихожан и разместить агитационные материалы о мерах по сохранности личных вещей.

Ответ на представление глава ДУМ РБ должен дать в течение месяца.

Сообщается, что причиной направления представления стала кража 17 сентября из помещения Первой уфимской соборной мечети на улице Тукаева. По версии следствия, неизвестный похитил рюкзак, в котором находились портмоне, планшетный компьютер и документы прихожанина. Общая сумма ущерба составила около 9,5 тысяч рублей. Как считает полиция, похищение произошло из-за слабой технической оснащенности мечетей средствами охраны и наблюдения, отсутствием охранников и камер хранения личных вещей, а также слабой разъяснительной работой среди прихожан о сохранности личных вещей.

По словам Биргалина, исполнение представления каждый приход обеспечивает "«на свое усмотрение в зависимости от своих возможностей". По его собственным подсчетами, установка видеокамер в мечети обойдется минимум в 40 тысяч рублей. Он также добавил, что предписание "на сегодняшний день практически неисполнимое", так как в некоторых мечетях имамы не могут даже закрыть долги за газ, воду и электричество.

Напомним, что ранее в соседнем Татарстане ДУМ также инициировало установку дополнительных камер в мечетях Казани. Эта инициатива была крайне неоднозначно воспринята прихожанами и некоторыми имамами.