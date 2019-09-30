Обманутые мусульмане предостерегают от афериста

В редакцию "Голоса Ислама" поступило письмо с предостережением от человека, нанесшего своей деятельностью ущерб множеству мусульман. Учитывая то, что письмо направлено нашими давними читателями, содержащаяся в нем информация вызывает у нас доверие.

Вместе с тем, следуя шариатским принципам и принципам объективной журналистики мы готовы предоставить возможность обвиненному в преступных действиях лицу ответить на все обвинения и вопросы, которые в таком случае будут заданы ему стороной обвинения и опубликованы на сайте.

С именем Аллаха Всемилостивого Милосердного.

Мир, милость и благословения нашему пророку, его семье и сподвижникам!



По милости Аллаха, мы группа мусульман Турции, Украины, России и других стран, обличила опасного мошенника, афериста, лицемера, лжеца и обманщика! В этой статье мы приведем основные методы и формы обмана этой твари, и просим Аллаха

уберечь мусульман от вреда, несправедливости и ущерба, который несет этот лжец и мошенник!

Настоящее имя нечестивца Оман Рашидов, но он использует имена: Аман, Адам Монтеро, Адам Даниял Черных Монтеро, Адам Меликов и др. Имеет гражданства Таджикистана, Боливии, Грузии и др. В настоящее время проживает в Турции, в Стамбуле. Скрывается от клиентов и тех, кому он должен крупные суммы денег. До приезда в Турцию долгое время проживал в Эмиратах, обманув людей там, он уехал в Европу, в Австрию. После серии неудачных афер и нечестивая деятельность привели к розыску в нескольких странах Европы, что вынудило его переехать в Турцию.

Основные методы, формы и схемы мошенничества Омана:

Основным и важным методом в его махинациях и мошенничествах в Турции стал акцент на то, что он якобы оставил в прошлом всю джахилию и нечестие, которые совершал в Европе и Эмиратах, якобы покаялся, исправился и начал праведный образ жизни и работы. Постоянно заявляет, что все его сделки и договора заключаются по нормам шариата в присутствии шариатского консультанта, и что в каждом договоре присутствует пункт, что все разногласия решаются строго по шариату шариатской комиссией. Этим самым он обманул и затянул в свои аферы простых и доверчивых мусульман и не мусульман.

Второй метод и фактор: он окружает себя и создает партнерские отношения с авторитетными личностями, которые, поверив в его рассказы что у него нагло хотят «отжать» деньги и бизнес, давали ему защиту от тех, кому, в реальности он должен, и кого обманул.

Часто он лжет, что является близким родственником (племянником по матери) президента Узбекистана. Также говорит, что имеет связи с высшими чинами в разных государственных органах, в разных странах, в интерполе, крупными марками и компаниями, и якобы знаком с известными личностями и амирами.

Всегда и везде создает имидж богатого и успешного бизнесмена, правда на деле все это оказывается ложью. Говорит, что имеет дорогую недвижимостью и машины в разных странах, получает постоянно денежные подарки, имеет на разных счетах мировых банках крупные суммы и т.п.

В итоге будучи профессиональным психологом и обладая всеми качествами явного лицемера и мошенника в течении двух последних лет он успешно затянул в свои сети не менее 50-60 жертв в партнёрство или как клиентов. Заманивая их надежной прозрачной атмосферой с шариатским контролем, постоянными прибылями, надежным договором, профессиональным

опытом, финансовой состоятельностью и личным богатством.

Самым простым и наивным методом иблиса, максимально приукрашивает и вводит в доверие, обещая хоть и не всегда большую, но постоянную прибыль и выгоду, но как только дорывается до средств клиента, расслабляет его небольшими выплатами из его же средств как будто это доля прибыли и после этого пропадает месяцами и годами. Типичная

финансовая пирамида.

Некоторые основные, доказанные и признанные им самим поступки лицемерия, лжи и мошенничества:

1) Постоянно лжет и обманывает в разговорах, особенно при шариатских разбирательствах.

2) Не соблюдение обещаний, договоров и обязательств.

3) Разглашение аманатов доверенных ему.

4) Проявление нечестия и вероломства в спорах.

5) Небрежное отношение к молитве, шариатским обязательствам и предписаниям.

6) Наркотическая зависимость от насвая.

7) Нарушение договоров и условий.

8) Нарушение партнерских взаимоотношений.

9) Постоянное перемешивание и смешивание не имеющих друг к другу дел, договоров и счетов.

10) Не ведение и не умение вести отчеты бухгалтерской и финансовой деятельности.

11) Невежественное ведение торговли на площадках, приводящих к ограничениям и блокировкам.

12) Нелегальное ведение торговли на площадках под другими подставными именами приводящим к блокировкам, подозрениям, задержкам и потерям. Осознанное подставление партнёров, клиентов или просто друзей под финансовые гарантии,

выплаты, штрафы, рассрочки или обязательства в свою пользу или порой без никакой личной пользы.

Раздувательство и создание виртуальных крупных проектов, подводя партнеров и клиентов.

Постоянное занимание и поиск долгов на день два и не возврат месяцами и годами.

Все основные официальные переводы, регистрации, карты, счета и аккаунты оформлены на его жену (Татьяна Рашидова), которая в курсе всей его деятельности и образа жизни со времен Эмиратов, и которая является такой же аферисткой, как и ее муж.

Это письмо будет переведено и распространено на английском, турецком и арабском языках.

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Некоторые его контактные данные которые он очень часто меняет:

Номер телефона: +905050557597 +905379920723 +79035356234

Почта: gic@consultant.com

adam@adammontero.com

adam.montero@yandex.ru

gicconsultant01@gmail.com

royalgraff@mail.com

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Обратная связь: konecaferistu@gmail.com