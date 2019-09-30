Выборы в Афганистане показали рекордно низкую явку

По предварительным подсчетам, явка избирателей в первом туре президентских выборов в Афганистане в субботу составила всего 20% на фоне угроз со стороны движения «Талибан»* атаковать избирательные участки.

Независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что, по ее данным с чуть более половины избирательных участков страны, около 1,1 миллиона человек проголосовали за одного из более чем дюжины кандидатов, борющихся за власть в раздираемой войной стране, включая действующего президента Ашрафа Гани.

Если цифры будут соответствовать прогнозам, это означает, что менее четверти из 9,6 миллионов зарегистрированных избирателей страны проголосовали в субботу, что является резким снижением по сравнению с примерно 60% имеющих право голоса избирателей, участвовавших в выборах 2004 года. Афганский чиновник заявил агентству Reuters, что показатель явки может составить всего 20%. Это будет самый низкий уровень после вторжения коалиции под руководством США в 2001 году.

Сеть аналитиков Афганистана заявила, что по всей стране было зарегистрировано более 400 нападений, повлекших за собой десятки жертв, но ни одно из них не было достаточно значительным, чтобы сорвать голосование.

Тем не менее выборы были омрачены обвинениями в мошенничестве и неправомерных действиях, что усилило опасения по поводу оспариваемого результата, который может привести страну к дальнейшему хаосу на фоне возрождающегося насилия со стороны талибов, афганской национальной армии и ее западных союзников.

Гани призвал афганских избирателей прийти и дать мандат будущему руководству для переговоров о мире с талибами, которые отказываются признавать правительство, поддерживаемое Западом, и которое они обычно называют «марионеточным режимом».

Талибы, которые сегодня занимают больше территории, чем когда-либо с момента свержения Исламского эмирата Афганистан в 2001 году, осудили выборы как нелегитимные и предупредили, что избирательные участки подвергнутся нападениям. В ответ власти развернули более 70 000 сотрудников полиции, армии и спецслужб для обеспечения безопасности избирательных участков и закрытия крупных городов.

Боевики напали на коммуникационные вышки, чтобы разрушить сети мобильной связи, отрезав почти 1000 избирательных участков от их штаб-квартиры в Кабуле. Более 2000 избирательных участков так и не открылись в субботу из-за угроз талибов.

Шестнадцать человек были ранены в результате взрыва на избирательном участке в мечети в южном городе Кандагаре.

Многие афганцы также не согласны с процессом голосования, утверждая, что они нашли неполные списки избирателей, неработающие системы биометрической идентификации, направленной на пресечение мошенничества, а в некоторых случаях люди жаловались на враждебных работников избирательных участков.

В выборах также участвовало мало женщин. Поскольку существует требование фотографироваться для этого, многие женщины сами либо под давлением отказывались участвовать в голосовании.

Результат голосования не будет известен до 19 октября, а окончательное объявление состоится 7 ноября. Второй тур будет проведен среди кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, если в субботу ни один из них не набрал 50% голосов.

Считается, что главным конкурентом Гани на эту роль является Абдулла Абдулла, политик-ветеран, который едва не выиграл президентские выборы 2014 года. Тогда ему не хватило лишь малой части голосов, и он обвинил Гани в фальсификации выборов.

Конфликт разрешился после вмешательства США, который вынудили стороны договориться о сделке, в результате чего Гани стал президентом, а Абдулла стал «главой исполнительной власти», но оба провели большую часть последних пяти лет в спорах, и оба кандидата исключили возможность вступления в другое правительство национального единства.

Голосование было практически отложено, чтобы дать больше времени для мирных переговоров с талибами, но оно продолжилось после того, как Дональд Трамп написал в Твиттере, что он отменяет американское мирное соглашение с боевиками.

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