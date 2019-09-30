"Нет, Сиси не великий лидер" - HRW Дональду Трампу

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в четверг осудила высказывания президента США Дональда Трампа об Абдель-Фаттахе ас-Сиси во время их недавней встречи в ООН.

В заявлении, размещенном на своем веб-сайте, международная организация осудила описание Трампом Ас-Сиси как «великого лидера, который вывел Египет из смятения».

HRW отметил, что похвала Трампа приходит всего «через несколько дней после того, как во многих египетских городах вспыхнули массовые протесты после того, как египетский подрядчик, который годами работал с высшим руководством Египта, разместил в социальных сетях видео с подробным описанием предполагаемой коррупции в окружении Ас-Сиси».

Организация пояснила, что попытка Ас-Сиси обвинить протесты в связях с «политическим исламом» не соответствует реальности. По ее словам: «Лозунги и кричалки не имеют ничего общего с Исламом. Протесты, по-видимому, были вызваны обвинениями в коррупции, жестоким подавлением гражданского общества, жестокой военной кампанией на Синае, массовым заключении в тюрьму диссидентов и обнищании, в котором обвиняют экономическую политику Ас-Сиси».

HRW напомнила о нарушениях прав человека, совершенных режимом Ас-Сиси после военного переворота 2013 года, добавив: «За последние семь лет силы безопасности убили более 500 человек в результате явных внесудебных убийств и подозрительных рейдов. Тысячи людей были осуждены в ходе несправедливых судебных процессов, зачастую по поддельным обвинениям».

«Более 20 журналистов остаются в тюрьме за свою работу, а правительство заблокировало сотни веб-сайтов (включая Human Rights Watch). Среди политзаключенных у Ас-Сиси есть как минимум шесть граждан США (число может достигать 18)», - продолжает HRW.

Организация добавляет: «Переполненность тюрем и плачевные условия способствовали ухудшению здоровья и, вероятно, смерти многих людей, в том числе бывшего президента Мохамеда Мурси. Пытки эндемичны».

HRW подвергла критике американо-египетские отношения в свете этих нарушений, отметив, что «в прошлом месяце госсекретарь Майкл Помпео отменил ограничения Конгресса в отношении финансирования на финансовый год 2018 и санкционировал освобождение 300 миллионов долларов, которые были обусловлены улучшением прав человека, ссылаясь на проблемы национальной безопасности и учитывая положение дел в Египте».

Организация также указала, что «долгосрочные отношения между Египтом и Соединенными Штатами не оправдывают балование администрации Ас-Сиси и закрытие глаз на массовые нарушения прав человека его правительством».

«Эти последние протесты ясно показывают, что египтяне не забыли мечту 2011 года о жизни в стране, которая уважает и защищает их основные права. Правительство США должно также четко заявить, что оно поддерживает надежды и чаяния египтян », - заключила HRW.

Между тем, в операционную комнату египетского Центра экономических и социальных прав поступило 1909 сообщений об арестах и ​​задержаниях. С начала недавних событий около 2041 мужчины и 68 девушек и женщин были арестованы и задержаны в 20 мухафазах. Отмечается, что «расследование было проведено с 977 из них, в то время как про 924 человека нет никакой официальной информации».