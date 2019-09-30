Хуситы напали на Саудовскую Аравию: сотни саудовцев погибли, тысячи захвачены в плен

Йеменское движение хуситов заявило, что оно совершило нападение недалеко от границы с саудовским юго-западным районом Наджран и захватило в плен «тысячи» вражеских солдат, включая нескольких офицеров саудовской армии.

Пресс-секретарь хуситов заявил в субботу, что три «вражеских военных бригады пали» в результате нападения, которое, по его словам, было произведено 72 часами ранее в окрестностях Наджрана и было поддержано беспилотниками, ракетами и подразделениями ПВО.

Спикер хуситов заявил, что операция показывает Саудовской Аравии, что йеменские повстанцы способны проникать на территории Саудовской Аравии "в случае, если она продолжит агрессию против Йемена".

Сообщая из Саны, Мохаммед аль-Аттаб из «Аль-Джазиры» рассказал, что хуситы утверждали, что проводили «снайперскую стрельбу и другие тактические приемы, чтобы еще больше усилить контроль над тремя военными бригадами», которые, как утверждается, были захвачены в плен.

«Военный спикер хуситов заявил, что пленники будут помещены в неизвестные районы, чтобы защитить их от авиаударов Саудовской Аравии», - сказал он.

«Они заверяют семьи военнопленных в том, что их будут хранить в секретном месте, чтобы защитить их от любого вреда».

Хуситы, контролирующие северную часть Йемена, недавно усилили свои беспилотные и ракетные удары через южную границу Саудовской Аравии.

Повстанцы взяли на себя ответственность за нападение 14 сентября на два объекта, принадлежащих саудовской государственной нефтяной компании Aramco.

Однако Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Франция, Германия и Великобритания заявили, что за этими атаками стоит Иран, что усиливает и без того повышенную напряженность в регионе.

Набиль Хури, бывший заместитель главы миссии США в Йемене, говорит, что возглавляемые Саудовской Аравией коалиционные силы неоднократно размещали свои войска через южную границу, создавая постоянную угрозу «центру хуситов».

По его словам, наступление хуситов является «попыткой снять с себя военную угрозу».

Хури сказал, что наступление может означать, что «они [хуситы] способны нанести вред» после того, как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не ответила на сделанное на прошлой неделе мирное предложение.

20 сентября официальные лица хуситов заявили, что прекратят ракетные и беспилотные удары по Саудовской Аравии, если альянс прекратит свою деятельность в Йемене.

«В военном отношении они [хуситы] имеют около 100 000 закаленных в боях солдат, и они продемонстрировали свою силу в других местах», - добавил он.

Между тем в воскресенье хуситы показали видеокадры нападения, а также пленных саудовских солдат. По их словам всего были убиты и ранены около 500 вражеских солдат, а тысячи сдались в плен.

Пока что саудовская сторона никак не подтвердила утверждения хуситов, но как говорит Кэтрин Шакдам из Фонда «Следующее столетие, нет никаких оснований сомневаться в том, что говорят хуситы.

«Поступающие видео и изображения фактически подтверждают это утверждение. Это ключевой момент в этой войне, когда теперь йеменцы уже движутся по саудовской земле. Весьма интересно наблюдать за всеми разговорами о большой саудовской коалиции, что Саудовская Аравия очень одинока в этом бою» - сказала Шакдам.

По словам Шакдам, похоже, что хуситы теперь одерживают верх в конфликте, поскольку йеменский народ «сплотился» вокруг повстанцев из-за нарушений прав человека Саудовской Аравией, голода и огромных трудностей, вызванных войной.

«Эта война на истощение сработала против Саудовской Аравии ... Благодаря своим военным достижениям они получают доступ к большему количеству оружия, большей территории и, по сути, припирают саудовцев к стене», - сказала она.

Ширин аль-Адейми из Университета штата Мичиган говорит, что эта атака может изменить представление саудовского руководства о конфликте:

«Это невероятно неловко для саудовцев, которым оказывают поддержку не только ОАЭ, но и Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран. Если хуситам удается выполнять такой уровень операций, это существенно меняет ситуацию в войне» - говорит Аль-Адейми.