В Газе 85% жителей живут за чертой бедности

В результате израильской блокады 85 процентов жителей Газы живут за чертой бедности, заявил глава Народного комитета по борьбе с блокадой Газы Джамаль аль-Худари, сообщает Daily Sabah.

По его словам, доход на душу населения в палестинском анклаве составляет 2 доллара в сутки, а уровень безработицы среди молодежи достиг 65 процентов.

«300 тысяч жителей Газы лишились работы. Безработица растет», — отметил Худари.

Он отметил, что абсолютное большинство предприятий в Газе полностью либо частично повреждены в результате действий армии Израиля.

Сектор Газа, где проживает около 2 миллионов палестинцев, с 2006 года находится в блокаде Израиля.