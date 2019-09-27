Осетинского студента осудили за "экстремистскую" песню Муцураева на странице "Вконтакте"

Суд в Северной Осетии признал студента многопрофильного колледжа виновным в распространении экстремистских материалов. Как сообщают «Кавказ.Реалии» на его странице в социальной сети «Вконтакте» была обнаружена аудиозапись песни Тимура Муцураева "Сады нас ждут". Песня входит в перечень запрещенных экстремистких материалов в РФ еще с 2014-го года.

Студент был признан виновным в нарушении ст.20.29 КоАП РФ, однако суд учел его возраст – буквально перед судом юноше исполнилось 18 лет. Так что отделался студент легко, всего лишь штрафом в размере 1000 рублей, если это можно считать легким наказанием за бардовскую аудиозапись в социальной сети.

Между тем, согласно исследованиям общественной организации "Центр экономических и политических реформ", более половины осужденных по "экстремистским" статьям Уголовного кодекса - молодежь до 25 лет. Всего же, согласно официальной статистике, количество осужденным по ним с 2011 года выросло в четыре раза.